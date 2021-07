Kerblík. Není to plevel, ale zázračná léčivka. Co s ní udělat, když ji vyplejete

Vidíme ho na loukách, v lesích, v křovinách i podél vodních toků. Kerblík naši předci hojně využívali jako léčivku i jako kuchyňské koření. Na co ho použít dnes?

Kerblík

Kerblík je rod rostlin, který tvoří asi patnáct druhů z čeledi miříkovitých. Využíval se již ve starém Řecku, kde ho farmáři prodávali na trzích jako zeleninu. U nás se nejčastěji pěstoval Kerblík třebule (Anthriscus cerefolium), kterému naši předci přezdívali „stoklasa" nebo „stokláska". Používal se jako postní bylina a konzumoval se především na zelený čtvrtek. Přidával se do tvarohových koláčů a omáčku z něj vařila i Magdalena Dobromila Rettigová. Kerblík třebule má delikátní chuť, silně připomínající estragon, anýz nebo petrželku. Je oblíbený především ve francouzské kuchyni.

Jak kerblík vypadá

Kerblík je jednoletá rostlina dosahující výšky 60-70 cm. Listy jsou zpeřené a pyšní se drobnými květy bílé barvy. Kvete od května do srpna. Plodí lesklé a černé plody, které se vysévají na polostinná místa. Rostlina nesnáší vyprahlá a suchá stanoviště. Upřednostňuje vlhké půdy bohaté na humus s dobrým odvodněním. Pěstovat ho můžete nejen na zahradě, ale také v květináči. Ideální období pro volný výsev je červenec až srpen. Doma ho můžete pěstovat celoročně. Semena zasaďte 1-2 cm pod zeminu. Vyklíčit by měly do 14 dnů.

Listy kerblíku chutnají jako jemnější petrželka Zdroj: Shutterstock.com / Hortimages

Zdravotní benefity kerblíku

Bylina obsahuje vysoký obsah vitaminu C (120-140 mg/100 g), vitamín A (zhruba 15 mg/ 100 g), hořčík, železo a karoten. Podporuje trávení, látkovou výměnu, detoxikaci jater, žlučníku a ledvin. Zlepšuje krevní oběh a pomáhá při vysokém tlaku a onemocnění kloubů. Má protizánětlivé účinky. Šťáva z čerstvého kerblíku se používá k léčbě dny, abscesů a při ekzému. Je významným diuretikem a dokonce umí zastavit i škytavku. Pravidelné používání pasty z kerblíku zabraňuje tvorbu akné a pupínků.

Využití kerblíku v kuchyni

Jakmile kerblík vyplejete, můžete ho použít do různých pomazánek, bylinkových másel nebo do omelet. Výborně dochutí masa, brambory, omáčky, polévky nebo salát. Používejte především mladé a čerstvé lístky. Sušením totiž ztrácí své aroma. Pokud se vám urodil nadbytek, můžete ho vložit do igelitových sáčků a zmrazit. Bylinku do jídla přidávejte na konci procesu vaření. V opačném případě chutná hořce.

Lahodná belgická kerblíková polévka. Zdroj: PhotoSGH/Shutterstock.com

Lahodná belgická kerblíková polévka

Vyzkoušejte skvělou polévku plnou vitamínů. Půl kila brambor dejte vařit do dvou litrů vody. Po změknutí přidejte čtvrt kila kerblíku a malý hlávkový salát. Vypněte sporák a polévku rozmixujte dohladka. Na talíři ji ozdobte lžičkou zakysané smetany.