Keře, co lákají ptáky požírající slimáky. Máte je na zahradě?

Slimáci jsou nejen škůdci, ale obecně je nemáme rádi, už pro jejich oslizlý vzhled. Aniž by bylo třeba to dál rozebírat, jedno je jasné, na zahradě je nechceme. S likvidací slimáků mohou pomoci i ptáci. Víte, jak je do zahrady přilákat?

Pomohou ptáci zlikvidovat slimáky, nebo úrodu?

Ani to, že ptáky skutečně v zahradě chceme, neplatí jednoznačně. Pokud pěstujete různé ovoce, pak i ptáci mohou být škodnou. Zvažte pro i proti a pokud zvítězí neláska ke slimákům, můžete se pokusit přilákat do zahrady ptactvo ze širokého okolí díky těmto keřům.

Dozrávající jablka poškozují naklováním i ptáci. Zdroj: HASPhotos / Shutterstock.com

Proč patří tyto keře do každé zahrady?

Ptáky oblíbená zeleň přiláká také různý hmyz. Motýli, můry, včely a další jsou pro zahradu a rostliny v ní přínosné. Navíc mnohé z těchto keřů jsou i krásné na pohled. Víte, kterou zeleň mají ptáci nejradši?

Nejpěknější variantou „ptačího“ keře je dřišťál

Takovým celoročně fešným krásavcen je například berberis. Berberisů čili dřišťálů je obrovské množství. Různé druhy se liší vzrůstem, barvou listu, květů a plodů, ale jedno mají rozhodně společné. Jsou to pichlavé keře, které ozdobí vaši zahradu v jakoukoli roční dobu. Na dřišťál je vždy radost pohledět.

Žluté květy kontrastují s vínovými listy dřišťálu. Zdroj: aga7ta / Shutterstock.com

Keře poskytující ptákům útočiště i potravu

Ptáci milují plody dřišťálu, a navíc je jim trnitý keř také ideálním útočištěm. Mezi takové porosty, které ptákům nabízejí i potravu, patří také jalovce a trnky. I plody bezu, brslenu, hlohu nebo zimolezu ptáky přilákají. Potrava a útočiště jsou prostě ideální kombinací.

Brslen evropský má atraktivní plody. Zdroj: Peter Eggermann / Shutterstock.com

Ptáci milují i živé ploty z těchto keřů

I když habry, buky či buxusy nenabízejí ptákům potravu, jsou také vyhledávanými keři, kde se ptáci schovají. S oblibou stavějí hnízda v jejich jen špatně prostupném bohatém větvoví. Navíc tyto dřeviny fungují výborně jako živé ploty a do zahrady se vyloženě hodí.

Kteří ptáci vám pomohou likvidovat slimáky?

Se slimáky rozhodně zatočí kachny. Proslavil se tím především druhy „indický běžec“ a britský druh „Khaki Campbell“. Výsadbou keřů se ale samozřejmě snažíme přilákat volně žijící ptactvo, hlavně pěvce, především červenky. Vítaní jsou také datli. Na slimácích si smlsnou i kosi, ale ti pro své hrabání v záhonech v zahradách moc oblíbení nejsou.

Přilákejte na svou zahradu ptáky. Zdroj: Profimedia

