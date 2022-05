Nejlepší keře do stínu: Přežijí i tam, kde vše ostatní uhyne

Ještěže je ta příroda tak tvořivá a rozmanitá. I do stinných koutů vyčarovala množství keřů, kterým nedostatek slunce nevadí, a naopak si v něm skutečně libují. Které keře patří do stínu, a i tam budou zdobit a prospívat?

Zdroje: cs.wikipedia.org, hobby.blesk.cz, www.ceskestavby.cz

I keře si libují ve stínu

Ne všechny rostliny či keře potřebují hodně slunce a díky za to! Na každé zahradě, předzahrádce či dvorku se najdou místa, která chceme mít pěkná a zelená i když tam sluníčko nezasvítí. Do stinných koutů nepatří jen kapradiny, ale i mnoha keřům se tam povede dobře, a to tak, že budou zdobit a dělat radost. Jsou to keře kvetoucí i zdobné zajímavými plody, některé zaujmou na podzim změnou barvy listu. Jednoduše řečeno keře do stínu nejsou vůbec nudnou zelení. Které krásné keře můžete zasadit mimo dosah slunečních paprsků?

Zimostráz vždyzelený (Buxus sempervirens) má moc pěkné drobné lístky, ale jinak je poměrně nudný. Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Nenechte se zmýlit! Ve stínu neznamená ve tmě! I ve stínu musejí být dostatečné světelné podmínky na to, aby zde rostliny prosperovaly. Koneckonců i stínomilné potřebují fotosyntézu k životu, a proto je rozptýlené světlo nebo jen částečné, střídavé oslunění nutné i pro tyto stínomilné keře.

Buxus čili zimostráz miluje stín

I když jsou to keře, které nějaké slunce vydrží, stín jim vyhovuje mnohem víc. Příliš mnoho sluníčka může jejich lístky popálit. Ze sta druhů zimostráze se u nás pěstují dva, které jsou dobře známé předevěím jako keře vhodné k tvarování, na živé ploty atd. Buxus má lístky sice pěkné a jeho koruna vytváří životní prostor pro mnohé pátky či drobná zvířata, jinak je ale poměrně nudný.

Stínomilné keře, na kterých je vždy něco pěkného

Dřišťály čili berberisy jsou neobyčejně nenáročné, zdobné, ale nepřekvapí velkými květenstvími jako hortenzie či pěnišníky. Dřišťálů je velké množství druhů, snad až pět set. Proto najdete takové, které mají tmavě rudé až modré listy, mohou být však do žluta či červena. Kvetou hrozny drobných kvítků, které opylují včely jako šílené, a nakonec je zdobí i drobné bobulky. A ještě navrch lístky dřišťálů na podzim mění barvu. Tyto velmi pichlavé keře jsou skutečně velmi pěkné, i když jsou vlastně docela obyčejné. Dobře se tvarují a udržují.

Podobně jsou na tom také mahonie, ty také patří k berberisům. Mahonie mají oproti dřišťálům lístky větší, pevnější a pravidelně vykrajované. I mahonie překvapí tím, jak bohatě kvetou i jak se barví na podzim. Drobné kuličky plodů i listy zdobí mahonie i po celou zimu pod sněhem. Listy i plody jsou nápadně podobné cesmínám, které jsou ornamentálními květinami Vánoc.

Berberisy jsou krásné keře a mají veliké množství druhů, kultivarů a barevných variant. Zdroj: aga7ta / Shutterstock.com

Nádherně kvetoucí hortenzie patří do stínu

Kráskami ve stínu jsou jednoznačně hortenzie. Jejich nepřehlédnutelná květenství jsou skutečně ozdobou každé zahrady a už nyní můžete vidět kvetoucí rychlené hortenzie v každém květinářství. Hortenzií je až sedmdesát různých druhů, jejich květenství i další znaky se mohou lišit. Na to si dejte pozor především při prořezávání keřů, které je rozdílné právě podle druhu. Hortenzie jsou známé tím, že milují stín, vlhkou půdu a spíš kyselejší prostředí.

Neobvyklý a málo známý keř na stinnou stranu domu

Velmi zajímavý je stínomilný a málo známý keř s názvem pieris. Pierisů je sedm druhů a místem původu těchto keřů prosperujících ve stínu je nejčastěji jižní Asie. Jsou zajímavé především různou barvou listů, ale i květy jsou nápadné a skutečně půvabné. Stejně jako hortenziím i těmto keřům vyhovuje kyselejší půda.

Pieris japonica je keř zajímavý listem i květy a navíc se mu daří ve stínu. Zdroj: Shutterstock.com / Roman Khomlyak