Které keře kvetou celé léto? Tyto jsou nejkrásnější, ještě je stihnete vysadit

Zasadili jste si na zahradu keře časně zjara, které jsou nyní v plném květu? V létě už po nich nebude ani památky, zůstanou jen zelené. Pokud se chcete celé léto těšit z kvetoucích keřů, vyberte tyto a zasaďte je na zahradě ještě teď.

Motýlí keř milují motýli

Už jeho název dává tušit, že se můžete těšit na neobyčejný keř, který svou omamnou vůní naláká barevné motýly. Květy motýlího keře neboli Komule Davidovy (Buddleia davidii) mají podobu hroznů a jsou skutečně neobyčejně nádherné nejen svým vzhledem, ale i barvou, která bývá většinou fialová, ale najdete i keře s růžovými nebo bílými květy. Motýlí keř má rád slunná stanoviště a první květy se objevují během července. Odkvétá až v září, takže motýly i vás bude skutečně těšit celé prázdniny. Chystáte-li se ho vysadit do zahrady, mějte na paměti, že potřebuje poměrně hodně prostoru, dorůstá šířky 150 cm a výšky až 300 cm a kvete již v roce výsadby.

Kvěy Komule Davidovy lákají motýly. Zdroj: Profimedia

Barevné květy ibišků

Během července a srpna vás svými výraznými květy bude těšit také okrasný ibišek. Vysaďte ho tam, kde na něj dobře uvidíte, třeba blízko terasy nebo pergoly, hodí se i do předzahrádek. Dnes už pořídíte vyšlechtěné odrůdy nejen s původními fialovými květy, ale také sněhově bílými, rudými, růžovými nebo modrými, výjimkou nejsou ani dvoubarevná květenství. Oblíbenými jsou ibišek syrský a ibišek bahenní, které vysaďte na slunné místo, protože sluníčko ovlivňuje kvetení co do bohatosti a kvality, pozor dejte ale na chlad a průvan. Žijete v chladnějších oblastech? Raději pěstujte ibišky v nádobách a na zimu je schovejte do světlých a chladných prostor, třeba zimní zahrady.

Ibišek lze pěstovat i na kmínku. Zdroj: Profimedia

Malý a krásný ořechokřídlec

Květy vonící po citronu, to dokáže nižší, ale krásný keř se zajímavým názvem ořechokřídlec. Začátkem srpna se na něm objeví menší květy, postupně keř celý obsypou a můžete se z nich těšit až do října. V létě ho obletují včely, čmeláci, motýli a jiný užitečný hmyz, můžete se tedy těšit na pozoruhodnou podívanou. Ořechokřídlec roste do kulovitého tvaru, ale ne příliš vysoko, pouze asi 100 cm nad zemí.

Ořechokřídlec je ozdobou každé zahrady. Zdroj: Profimedia



Zdroje: zahradkarskaporadna.cz, iprima.cz