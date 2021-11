Může keře na zahradě ohrozit mráz? Hrozí jim nebezpečí, říká expert

Chránit či nechránit keře na zahradě? Odpověď je jasná. Stálezelené keře, na rozdíl od keřů opadavých, by mohl poškodit v zimě mráz, a tak jistou ochranu prostě potřebují.

Je to vlastně logické. Stromy a keře, ze kterých opadá listí, totiž neztrácejí vodu vypařováním, a tudíž ochranu nepotřebují a nepřízeň zimy s nízkými teplotami snášejí skvěle. Ochrana okrasných keřů se netýká ani otužilých druhů stálezelených rostlin a ani většiny jehličnanů. Výjimkou jsou choulostivější druhy neopadavých listnatých dřevin a čerstvě vysazené jehličnany, které může poškodit mráz, sníh i silný mrazivý vítr.

Rady odborníka

Tuto myšlenku potvrzuje i zahradní expert Monty Don čtenářům na Express.co.uk, kde se podělil o své zahradnické zkušenosti ve videu ze svého blogu. Dává v něm mnoho užitečných rad. Jednou z nich je i tip, jak chránit venkovní keře a rostliny před mrazem ochrannou vrstvou.

Které druhy ochranu potřebují

Ochrana okrasných keřů na nechráněném místě je potřebná u většiny dřevin ze středomoří, včetně palem a citrusů pěstovaných venku. Stejně tak je to u citlivější druhů, jako je cesmína, magnólie, abélie velkokvětá, nandina či olivovník a další nemrazuvzdorné neopadavé keře.

Keře zabalte do bílé netkané textilie, bublinkové fólie nebo do juty. Zdroj: profimedia.cz

Můžete k nim postavit clonu proti větru a před poškozením kořenů a přízemních částí mrazem je ochraňte vrstvou listí a chvojí. Proti větru je dobré zabezpečit i nově vysazené jehličnany a keře, protože zatím nemají dostatečně vyvinutý kořenový systém. Další možností je nakopčení zeminy, kterou nahrnete na střed keře. Kořeny dřevin takě nenamrznou, jestliže je dostatečně vysoko namulčujete borkou.

Některé keře potřebují „kabátek“

Sníh je sice pro rostliny také jistou ochranou před mrazem, ale všeho moc škodí. Když ho napadne větší množství, může některé stromy a keře snadno poničit. Týká se to především vysokých a sloupovitých jalovců a některých jehličnanů, u nichž by mohlo dojít k rozštěpení nebo ulomení velkých větví. Tudíž je vhodné větve nebo celé rostliny ohrožených druhů svázat. Udělejte to stejně jako když se váže vánoční stromek a provázek odstraňte s počínajícím jarem.

Dalším řešením je keře zabalit do bílé netkané textilie, bublinkové fólie nebo do juty. Vyhněte se černé textilii, rostlina by se v ní mohla snadno přehřát. Dbejte na to, aby zakrývací materiál propouštěl světlo a mohla tak u rostlin probíhat potřebná fotosyntéza. Určitě je užitečné velké vrstvy sněhu ze stromů a keřů pravidelně setřást. Ledu se bát nemusíte, ten nevadí. Ochrání vaše rostliny před mrazivými větry, a až roztaje, rostlinu rovnou zavlaží.

Jak se zálivkou a hnojením

Ještě před příchodem prvních mrazů je důležitá pravidelná a dobrá zálivka rostlin. Jakmile přijdou mrazy, zálivku omezte. A co hnojení? Výživy s obsahem dusíku používejte u dřevin naposledy v červenci, protože jinak by se nestihly připravit na zimu.

Větve nebo celé rostliny ohrožených druhů svažte. Zdroj: profimedia.cz

Ochrana kouřem

Ochrana kouřem se používá hlavně na jaře, kdy hrozí, že přijdou mrazíky, které by mohly zničit květy nebo pupeny dřevin. Víte, v čem tato metoda spočívá? V zapálení ohně v okolí stromů. Kouř totiž zajistí zachování vyšší teploty. Podobný princip vám zajistí i další alternativní zdroje tepla, které umístěte do blízkosti rostlin tak, aby vítr foukal teplý vzduch právě směrem k nim.

Zdroje: www.nasezahrada.com, www.melnicky.denik.cz, www.novinky.cz