Stříhání keřů je důležitou součástí péče o zahradu. Pomáhá rostlinu nejen tvarovat do požadovaného tvaru, ale podporuje i kvetení a značně snižuje riziko napadení škůdci a chorobami. Které keře stříhat právě teď v září a říjnu?

Mezi pravidelnou údržbu rostlin patří kromě jiného jejich řádné prořezání, zkrácení a zastřižení. Mnozí z nás se domnívají, že keře je potřeba stříhat pouze na jaře. Realita je však taková, že některé druhy keřů se stříhají s přicházejícím podzimem. Rostlina tak může snadněji přezimovat a nabere dostatek síly do další sezóny. Kterých keřů se to týká a jakých chyb byste se měli vyvarovat?

Jak může vypadat okrasná zahrada na podzim? Podívejte se na toto video:

Zdroj: Youtube

Jen vhodné a sterilní náčiní

Ke stříhání či seřezávání vždy používejte jen adekvátní a sterilní nůžky a pilky, aby nedošlo po zásahu k nebezpečným nákazám, které by mohly rostlinu velice snadno poničit či zahubit. Pro mladé výhony je vhodné použít nůžky jednoruční, na výhony silnější pak obouruční nebo zahradní pilku.

Na vzrostlejší keře se můžete vyzbrojit i univerzálními nebo teleskopickými zahradními nůžkami. Na suché a tvrdé dřevo využívejte jednostranné ostří, mladé a zelené výhony vám půjdou lépe odstřihnout ostřím oboustranným, umožní vám oddělit větve přímo u kmínku.

Stříhejte ve správný čas

Jak již bylo zmíněno, nejde hodit všechny keře do jednoho pytle a každý druh vyžaduje to své i co se týká období řezu a stříhání. Nevhodně zvolená doba na sestřih se totiž může docela vymstít.

Jednotlivé druhy keřů mohou reagovat různě, ale nejčastěji dojde k ohrožení nasazení dostatečného množství plodů a tedy i malé nebo dokonce žádné úrody. Které keře byste tedy měli stříhat právě teď?

close info encierro / Shutterstock.com zoom_in S řezem zlatice je nejlepší počkat až po odkvětu.

Zlatice neboli zlatý déšť

Známý keř s výraznými žlutými květy se stříhá vždy po odkvětu. Pokud tedy máte na zahradě druh, který kvete až během léta, věnujte mu tuto péči na podzim. Zlatice kvete na loňských výhonech, proto je důležité stříhat ji hned, jak odkvete. Pokud byste ji stříhali později, nemusely by mít nové výhony dostatek času na to, aby se dostatečně vyvinuly a vytvářely v další sezóně nové květy.

Při řezu odstraňte pouze větve, které jsou suché, nemocné nebo poškozené. Větve s odkvetlými kvítky zkraťte až k postranním, níže rostoucím mladým výhonům. Některé větve ponechte delší, abyste si zachovali požadovaný tvar keře.

Šeříky

Šeřík kvete na loňských výhonech, proto je důležité stříhat ho vždy po odkvětu. Při tomto řezu však odstraňte pouze odkvetlá květenství. Pokud chcete, aby nádherně kvetly i v další sezóně, je třeba starší keř omladit, a to právě během měsíce září či října.

Šeřík se sice stříhá hned těsně po odkvětu, kdy se odstraňují odkvetlá květenství, ale hlubší řez se provádí až na podzim. Nemusíte ořezávat celý keř najednou, ale postupně po částech, kdy takto celý keř ořežete během několika let. Díky tomu dosáhnete požadovaného tvaru.

close info Jurga Jot / Shutterstock.com zoom_in Pravidelná prořezávka rybízů zvýší kvalitu a množství úrody.

Rybíz a angrešt

Stejně tak byste na podzim neměli zapomenout prořezat keříky rybízu a angreštu. Ovšem ne hned zkraje, raději až počátkem zimy. Platí to i pro malinové a ostružinové keře, které vám díky tomu dopřejí v dalším roce bohatou úrodu kvalitních plodů. Všechny tyto bobuloviny zastřihněte tak, aby od základny daného keře zbylo vždy jen několik pupenů.

