Chcete přesadit klívii, protože nekvete? Děláte obrovskou chybu!

Klivie je afričanka, a proto si nárokuje speciální zacházení. Když se o ní budete starat podle jejího přání, odmění vás krásnými květy, v opačném případě vám přinejmenším nepokvete!

Původně se jmenuje Řemenatka červená. Narazíte na ni v suchých oblastech východního Kapska, Guatengu a KwaZulu-Natal v Jihoafrické republice. Má nádherné červené až oranžové květy, kterými dokáže nejednomu turistovi z Evropy zamotat hlavu.

Jednou z jejích obdivovatelek byla vévodkyně lady Charlotte Florentia Clive z Northumberlandu. Tahle milovnice botaniky rostlině natolik propadla, že ji v roce 1800 začala šlechtit. O 26 let později byla řemenatka pojmenovaná po své propagátorce – Klívie.

Dopřejte klívii světlo

Klívie patří mezi oblíbené pokojové rostliny. Je dekorativní a poměrně nenáročná. Ovšem má také svoje vrtochy, které je potřeba jí dopřát. Klívie potřebuje ke svému růstu sluníčko. Proto se jí bude dařit na světlém místě, kde ale nebude vystavena agresivním slunečním paprskům, které by ji mohly zbytečně popálit.

V zimě se klívie sice spokojí s teplotou kolem 15 °C, ale květy od ní nečekejte! Ty se rozvinou až na jaře, kdy klívii zahřejí sluneční paprsky. V tomhle období ale nezapomeňte na maximální zálivku, protože klívie na svůj rozkvět potřebuje hodně energie.

Rostlina má ráda teplo a světlo. Zdroj: Profimedia

Časté přesazování klívii ničí!

Klívie nepotřebuje nějaký luxus, ale pokud ji máte v malém květináči, je to pro ní stejně útrpné, jako pro vás chůze v těsných botách. Proto jí dopřejte takovou nádobu, kde by kořínky měly prostor a zároveň se v ní moc neztrácely. Volba nádoby je klíčová, protože odborníci časté přesazování klívie důrazně nedoporučují. Přípustné je u mladších rostlin přesazování jednou za 2 roky, u starších jednou za čtyři roky. Proto zvolte dobře!

Jak přesadit klívii, se podívejte v tomto videu:

Využijte tepelný šok

Pokud máte klívii, měli byste vědět, že kvete až po 3 – 5 letech. Proto u extra mladých rostlin nečekejte hned zázraky. Máte doma trochu odrostlejší klívii? Pak na podporu kvetení můžete zkusit teplotní šok. Jak na to? Přeneste ji z chladnějšího prostředí, kde byla například v zimě, do teplejší místnosti. Zhruba po 14 dnech ji zase vraťte do chladu a pak zase do tepla, kde jí hojně zalévejte.

Pozor! Klívie je velmi citlivá na vodu. Nemá ráda tvrdou vodu nebo zálivku s vyšším podílem soli. Co jí ale prospěje, je pravidelná dávka hnojiva s vyšším obsahem draslíku, který podpoří tvorbu květů. První pupence by se měly objevit už v březnu. Tak hodně štěstí.

Klívie se oficialně jmenuje řemenatka červená. Zdroj: Profimedia

Zdroje: www.nasezahrada.com, www.marigreen.cz, www.youtube.com