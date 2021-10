Klokoč zpeřený: Proč ho naše babičky milovaly, a my na něj zapomněli?

Dříve jste mohli vidět klokoč téměř v každé zahrádce. Dnes je tento keř nebo malý strom s krásnými květy spíše vzácností. Z plodů si vaše ratolesti mohou navléknout korálky a ani dospělí nebudou ochuzeni. Je jako stvořený k podzimním dekoračním účelům.

Klokoč je původní rostlinou v Evropě i Asii a u nás se přirozeně nejčastěji vyskytuje v teplejších oblastech Moravy, ale i v Polabí či Posázaví. Jedná se o keř nebo o nižší strom, který dorůstá výšky cca 4 metrů. Jeho listy jsou rozpeřené, vejčité a opadavé. Kvete v květnu převislými hrozny drobných růžových květů, které intenzivně voní.

Jistě znáte písničku Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra, která začíná slovy „Po babičce klokočí...". Napadá vás, co je to klokočí? Jsou to právě semana klokoče zpeřeného, která se dříve využívala jako korálky do růženců. Klokoč se v dobách našich babiček běžně pěstoval v blízkosti téměř každého obydlí, protože lidé věřli, že chrání před zlými duchy. Klokoč je také velmi zvukomalebný. Jeho plody vypadají jako nafouklé měchýřky, které uvnitř skrývají semena. České slovo klokoč se odvozuje od slova klokotati, protože zralé tobolky chřestí (klokotají), když si s nimi na podzim pohrává vítr. Semena klokoče dozrávají právě v říjnu!

Semena klokoče vypadají jako korálky. Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Z klokoče se vyráběly nejen růžence

Semena jsou světle hnědá a lesklá, když je skladujete, ztmavnou. V minulosti se používaly nejen k výrobě růženců, ale vyráběly se z nich i obrázky, náramky a náhrdelníky. Hojně se využívají i k dekoračním účelům.

Pokud chcete klokoč pěstovat, stačí mít hlinitou humózní půdu. Rostlině se více daří v polostínu a není třeba přílišná zálivka. Klokoč je plně mrazuvzdorný. Semena se vysévají na podzim, nejlépe následně po dozrání, delším skladováním ztrácejí klíčivost.

Semena uchraňte před hlodavci

Pokud chcete, aby vám vyrostl klokoč, není nic jednoduššího, než zasazená semena umístit do umělohmotných krabiček. Uchráníte je tak před hlodavci. Jejich klíčení tam sice probíhá delší dobu, stejně tak i růst do větších rozměrů, ale zase vám na jednom místě vydrží několik desítek let.

Mladé rostliny intenzivně zaléváme, přihnojujeme a zpočátku stíníme. Vyzvednutí z přepravek pro dopěstování ve volné půdě nebo i v kontejnerech přichází v úvahu zpravidla až po třech letech od výsevu, kdy většina rostlin dosáhne výšky 15 až 20 cm při průměru kořenového krčku 3 až 4 mm.

Květy klokoče jsou velice zdobné. Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Klokoč se skvěle hodí do páru k jinému stromku, do živých plotů se ale příliš nehodí. Pokud chcete, aby místu vévodil, pak ho doplňte nižšími kvetoucími dřevinami, které schovají jeho holý spodek.

