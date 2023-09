Tenhle chodník má na zahradě málokdo. Odborníci doporučují, aby ho měl každý

Znáte pojem Kneippův chodník? Kdo byl v lázních, ví, že se jedná o příjemnou proceduru nohou a chodidel, která má skvělé účinky na zdraví celého těla. Snadno si ho vytvoříte i na své zahradě. Jak?

Vybudujte si doma s minimálními náklady stezku, která posílí vaše zdraví, a navíc může být příjemným dekorativním prvkem vaší zahrady. Uvidíte, že si chůzi po ní zamilujete a budou ji mít v oblibě i vaši malí příslušníci rodiny. Děti si na ozdravném chodníku často rády zaskotačí. A hlavně? K chůzi po něm nebudete potřebovat boty, naopak si užijete bosých nohou.

Zdravá chůze

Vzhledem k tomu, že člověk chodil po mnoho tisíců let bos, je pro nás chůze bez bot mnohem přirozenější. Dle názorů zkušených odborníků umožňuje chůze naboso mnohem bližší kontakt s přírodou a snižování stresu a nerovný povrch procvičuje a namáhá přirozeným způsobem naše svaly, které nohy v botě plně nevyužívají. Díky masáži akupresurních bodů také fungují mnohem lépe naše vnitřní orgány.

Šišky na bosou stezku nasbíráte snadno v lese. Zdroj: Olga Nikanovich / Shutterstock.com

Kneippův chodník

Jedná se o zdravotní a wellness proceduru pojmenovanou po Sebastianu Kneippovi, německém léčiteli a zakladateli hydroterapie. Tato terapeutická metoda byla vyvinutá v 19. století. V lázních tato procedura zahrnuje chůzi nebo střídání chůze v různě teplé a studené vodě. Obvykle se provádí venku nebo v lázni s různými bazény nebo nádržemi, které obsahují vodu různých teplot a různé nášlapné povrchy.

Vliv na zdraví

Během procedury dochází k dráždění především tepelných receptorů a jejich prostřednictvím k reakci v celém organismu. Díky tomu dochází k nastolení tělesné a duševní rovnováhy, posílení sebeozdravných procesů a dobré imunitě. Tento druh terapie je výbornou prevencí akutních a chronických onemocnění.

Jak chodník vytvořit

Bosou stezku si můžete zbudovat na zahradě téměř kdekoliv, kde vám to bude vyhovovat. Je jedno, zda-li to bude na rovině, nebo v místech nerovného terénu. Můžete zvolit chodníček, klikatý i do spirály. Nejprve na zvoleném místě vykopejte drny a hlínu zhruba do hloubky 10 cm a výkop vyrovnejte a řádně udusejte.

Dno vyložte zahradní fólií, zabráníte tak možnému růstu plevele. Následně vytvořte obrubníčky, které stezku nejen ohraničí, ale oddělí od sebe i jednotlivá pole, která budete vyplňovat různými materiály. Využít můžete dřevěné latě, kulatiny, trámky či opracované větve. Na závěr připravené plochy vyplníte zvoleným materiálem.

Rozdílné povrchy

Jako výplň můžete zvolit nepřeberné množství materiálů. Je dobré volit ty přírodní. Na začátek cesty dejte jemný materiál, aby si nohy přivykly. Zhruba od středu použijte hrubší suroviny, a i trochu ostřejší a pichlavější, chodidla se tak úžasně promasírují. Nakonec pro správnou relaxaci patří materiály jemnější.

Jaký materiál použít?

Jako jemnou výplň lze použít různé druhy písku, mech, seno, trávu, kůru či jehličí, z hrubších materiálů můžete sáhnout po kamíncích, štěrku, borovicových šiškách či nalámaných kouscích klacíků.

Střídání studené a teplé vody na nohách je zdravotní zázrak. Zdroj: 123RF

Voda je nutná

Pokud máte vodní zdroj jako například na zahradě potůček, jezírko či jinou vodní plochu, využijte ji při stavbě chodníku. Stejně tak před a po chůzi můžete použít sprchu, anebo si připravit dva kyblíky, a to s teplou i studenou vodou, do kterých si vždy na chvíli stoupnete. Díky tomu se nohy lépe prokrví.

Bonusy pro zdraví

Díky střídání chůze na různých materiálech a koupeli v teplé a studené vodě dojde ke stimulaci cév a lepší cirkulaci krve. Kneippova metoda podporuje imunitní systém, protože stimuluje produkci bílých krvinek a posiluje obranyschopnost těla. Díky studené vodě se v těle zvýší lymfatický odtok, což pomáhá odplavit nežádoucí toxiny a odpadní látky. Tato metoda zároveň pomáhá zmírnit bolesti svalů a kloubů, a dokonce vylepšuje kvalitu pokožky.

