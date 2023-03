Cizí kočky na zahradě? Stačí kus běžné zeleniny a budou pelášit jak namydlené!

Kočky jsou fajn zvířata. Ovšem jen do té doby, než začnou hrabat ve vaší zahrádce a dělat si z ní jednu velkou toaletu. Jak je můžete zastavit? Zkusit můžete několik možností. Jednou z nich je i odpuzovač z cibule. Jak na to?

Chodí k vám na zahradu kočka od sousedů? Což o to, kdyby se chovala slušně a jenom se vyhřívala na sluníčku nebo lovila myši, člověk by jí nemohl říct ani ťuk. Jenže většina těchto světoběžnic má i jiné nekalé úmysly, které znepříjemňují život mnoha zahradníkům a milovníkům květin. O co jde? Kočky milují hrabání v hlíně (ale také v mechu, mulči nebo písku). Tím bohužel poničí spoustu rostlin a pak to ve vaší zelené oáze vypadá jako v měsíční krajině, kde skoro nic neroste.

Kočka se ráda hrabe v hlíně. Což pro zahradníka může být prohroma. Zdroj: Profimedia

Ohrožení od sousedů

Naučit cizí kočku slušnému chování se vám jen tak nepovede. Bohužel její přirozený instinkt je silnější než hrozby, proto počítejte s tím, že kočka se bude vracet a zkoušet to dál. Jedinou možností je kočičího vetřelce od návštěvy vaší zahrady odradit. Jak? Tady je pár praktických osvědčených tipů, které zabírají. A co víc – nebudou vás stát zbytečné úsilí, ani velké peníze.

Jak si vyrobit jednoduchý odpuzovač koček, se podívejte v tomto videu:

Tip číslo 1: Zasaďte bylinky

Pokud chcete kočky odradit od četných návštěv vaší zahrady, zasaďte na místa, kam nejvíce chodí, aromatické bylinky. Dobrou volbou jsou třeba levandule, citronový tymián, routa nebo polej obecná. Rostlinky hezky vypadají, voní a navíc jsou pro zvířátka netoxické.

Tip číslo 2: Vsaďte na citrusy

Zatímco nám lidem je svěží vůně citrusů příjemná, kočky ji nesnášejí. Proto se dlouho nerozmýšlejte a dejte na nejvíce navštěvované záhony kůru z pomerančů, citronů, limetek, grapefruitů, mandarinky nebo pomela. Kočičí hosté se místu vyhnou a vy budete mít klid.

Slupky citrusů kočičím šelmám dvakrát nevoní. Zdroj: Profimedia

Tip čílo 3: Odpuzovač z cibule

Cibule je známá svou aromatickou chutí a silným zápachem. A právě výrazný odér se stane jednou z nejúčinnějších zbraní proti chlupatým vetřelcům. Stačí dát zbytky cibule na různá místa na zahradě a uvidíte, že se to kočkám bude hodně protivit.

Štiplavá vůně cibule kočky odpuzuje. Zdroj: Profimedia

Tip číslo 4: Posypte záhon kávovou sedlinou

Většina z nás lógr od kávy vyhazuje. A to je škoda! Nejenže vám kávová drť pomůže třeba vyčistit staré pekáče, ale zároveň pomáhá jako skvělé odpuzovadlo proti cizím kočkám. Aromatická vůně kávy totiž kočičímu nosánku moc nelahodí a většinou ji dlouho nesnese. Proto dejte kávovou sedlinu všude tam, kam chodí kočky a ničí vaši zeleň. Brzy je návštěvy omrzí.

Kávová sedlina dodá rostlinám živiny a zároveň odpudí kočky. Zdroj: Profimedia

Tip číslo 5: Nastavte postřik zahrady

Vaše zahrada potřebuje vodu, kočky jí naopak nesnášejí. Nařiďte rozprašovač tak, aby při první známce cizího pohybu v zahradě stříkal tři metry daleko. Kočky na tuhle sprchu dlouho nezapomenou a určitě si ji nebudou chtít zopakovat.



