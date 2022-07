Kokarda: Její obrovské žíhané květy vám vyrazí dech a pokvete až do podzimu

Toužíte dodat svému květinovému záhonu zajímavou barvu? Vysaďte si kokardu, bude vás těšit dlouhé měsíce.

Nádherné rozčepýřené oranžovožluté květy kokardy jsou na zahradě k nepřehlédnutí. Existuje jich asi patnáct druhů, u nás se však nejčastěji vysazují kokardy osinaté a kokardy velkokvěté. Patří mezi trvalky, ale na jednom místě vám vydrží růst a kvést zhruba tři roky.

Kokarda má ráda suchá místa, kam dopadá sluníčko. Půda by měla být propustná a humózní. Na kokardu však zapomeňte, pokud máte na zahradě těžkou, jílovitou a hodně mokrou půdu. Žijete-li v hodně chladných oblastech, nemusíte mít strach, kokarda přežije i velké mrazy.

Kokarda rozveselí každou zahradu. Zdroj: Profimedia

Krásné barvy

Kokardy vás ohromí svými sytými a výraznými barvami. Kvetou, žlutě, oranžově a někdy až do odstínu červené, a to od června zhruba do září. Jsou vhodné do trvalkových záhonů, ale také na okraj chodníku, ozdobí i vaši skalku, zejména pokud v ní pěstujete vyšší rostliny. Neváhejte a pravidelně během kvetení odstraňujte stonky s odkvetlými květy, protože vám vyrostou nové. Zajistíte si tak kvetoucí záhon až do prvních mrazíků. Některé druhy dorůstají do výšky 90 cm, proto na záhonech potřebují vhodnou oporu.

Odkvetlé květy odštípněte. Zdroj: Profimedia

Do květináče

Nemáte zahradu a toužíte po kokardách? Můžete je pěstovat i v nádobách, ozdobí váš balkon i terasu. A na další sezónu si kokardy namnožíte dělením trsů nebo bylinnými řízky. Do letničkové výsadby zvolte jednoletou kokardu sličnou. Od trvalek se liší hlavně vzrůstem, lodyhy s květy dorůstají výšky až 80 cm.

V nádobách vypadají kokardy nádherně. Zdroj: Profimedia

K řezu i sušení

Květiny jsou vhodné i k sušení a nebo k řezu do vázy. Rostliny k sušení svažte k sobě a zavěste na suché místo květy dolů.



Zdroje: ceskestavby.cz, Magazinzahrada.cz