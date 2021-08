Zázračný kokosový olej: Jak jím zničit plevel a ochránit rostliny před škůdci

Lidé si oblíbili kokosový olej z mnoha důvodů. Většinou ho ale využívají trochu jiným způsobem, než je popsáno v následujících řádcích. Zničte jím například plevel!

Kokosový olej nemá uplatnění jen v potravinářském průmyslu, ale dobře slouží i v medicíně a kosmetice. Někým je milován, využívá ho na vaření i na promaštění těla, někým je zavržen, z důvodu vysokého podílu nasycených mastných kyselin.

Kokosový olej se postará o vaše nářadí i zahradní nábytek

Zahradnické náčiní se vyplatí udržovat v kondici, protože koupě nových kousků vám zbytečně vleze do peněz. A ne málo!

Veškeré nůžky, pilky, ale i lopaty, namažte trochou kokosového oleje, což zajistí dobrou funkčnost a ani rez nebude mít šanci. To samé platí i u zahradního nábytku, natřete kovový nábytek olejem a máte od rzi pokoj.

Plevel? Pro kokosový olej žádný problém

I tento trik můžete vyzkoušet. Namíchejte si díl kokosového oleje a díl jiného rostlinného oleje, trochu zahřejte a nechte vychladnout. Poté přelijte do rozprašovače a vydejte se na likvidaci plevelu. Před aplikací vždy obsah promíchejte.

Repelent? Ano!

Tvrdí se, že kokosový olej působí jako skvělý repelent proti komárům a hmyzu. Působí velmi dlouho, prý až 96 hodin!

Přismahli jste se na slunci? Kokosový olej to vyřeší

Kdo se někdy při práci na zahradě nespálil. Ještě udělat tohle, ještě tamto a ramena jsou červené jak líčka Marfuši z Mrazíka. Kokosový olej vám uleví okamžitě.

Jestli doma nemáte zrovna krém na opalování, smíchejte si 1:1 kokosový olej s olejem olivovým. SPF kokosového oleje je přibližně 8, což vás trochu před slunkem ochrání. Namažte se asi dvacet minut před odchodem z domu, aby se olej co nejvíce do vás vpil.

Krásné lesklé listy u pokojovek

Trochu oleje dejte na hadřík a přetřete jím listy u svých pokojových rostlin. Budou nádherně zářit a rozhodně to není jediný pozitivní účinek! Olejem předejdete houbovým chorobám rostlin.

Suché a zničené vlasy

V dnešní době různých barev, sprejů a přelivů, si ženy jednoduše mohou vlasy poškodit. Vlasy přicházejí o zdravou vitalitu, kterou můžete obnovit pomocí kokosového oleje. Pokud se chystáte večer mýt hlavu, vzpomeňte si o něco dříve a vmasírujte si kokosový olej do pokožky hlavy i do vlasů. Udělejte si z ručníku na hlavě turban a můžete pokračovat v běžné činnosti. Tato „maska“ by měla působit přibližně hodinku, poté si umyjte hlavu tak jak jste zvyklí.

Ochrana tlapek

Jistě to znáte…popraskané tlapky vašeho mazlíčka, obzvlášť v zimním období. Ošetřit je lze kokosovým olejem, který tlapky zvláční. Nemusí se jednat jen o tlapky, jestli váš miláček trpí kožními problémy v podobě lupů nebo suché kůže, vmasírujte mu do kůže olej, který si může i vesele olizovat.

Tělový peeling

Velice příjemný je kokosový tělový peeling, který si vytvoříte smícháním kokosového oleje a kokosového cukru. Vaše pokožka bude jemná a pružná.

