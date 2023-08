Kompost: Většina lidí dělá v létě fatální chyby a ničí si ho. Nejste mezi nimi?

Kompost je takové kouzlo s odpadem z kuchyně i zahrady. Jeho založení ani udržování není nic složitého, stejně ale můžete narazit na pár problémů. Poučte se z chyb a postarejte se o blaho vašeho kompostu.

Zdroje: www.komunalniekologie.cz, www.nasezahrada.com

Kouzlo jménem kompost

Staráte se v létě o kompost? Co může kompostu škodit a jak to napravit? I dobře založený kompost může v létě trpět. Někdy dokonce vzplane. Setkali jste se s tím už? Ač se to neděje dnes a denně, opravdu není hoření kompostu tak neobvyklé.



Komposty mohou být všelijaké. Od obyčejné hromádky na konci pozemku po speciální nádoby, vhodné i do malých zahrad nebo bytů. Kompostováním rostlinných zbytků z kuchyně a zahrady se zbavíte nejen části odpadu, ale navíc si vlastními silami přichystáte báječný materiál pro pěstování na zahradě, dvorku či terase. Kompostu se prostě nic nevyrovná. Ale teď už k těm problémům, které mohou váš kompost potkat.

Epic Gardening vám představí svých 5 chyb v kompostování, které mohou potkat i váš kompost.

Chyby v kompostování

Pokud máte kompost, jistě jste si jisti tím, co na něj dávat, a co ne. Typické chyby v kompostování neděláme ve výběru materiálu.

Máte-li kompost příliš dobře ohraničený, může dojít rovnou k několika problémům. Během pršení či prolití je kompost až příliš vlhký, což opět komplikuje tlení. Stejně tak může příliš bytelná nádoba bránit provzdušňování se stejným neblahým účinkem.

Problematické jsou také příliš velké kusy materiálu. Čím menší, tím lepší. Malé kousky zelené, hnědé i jiné hmoty budou rozložené mnohem rychleji. Pokud existují v kompostu ideální podmínky, procesy probíhají za poměrně vysokých teplot a kousky organické hmoty jsou velmi malé, kompost může být použitelný už za dva až čtyři měsíce. Není sice vyzrálý, ale je již použitelný do substrátu.

Čím menší kusy, tím rychleji se bude kompost rozkládat. Zdroj: shutterstock

Kompost se zahřívá

Aby kompost pracoval, mikroorganismy a hmyz se činili a pracovali na rozkladu organického materiálu, který vršíte na kompost, potřebuje být tahle hromádka také přiměřeně vlhká. V suché hromádce se nic neděje. Může se jen víc drobit, ale k žádným rozkladným procesům nedochází.

Právě v létě může být vhodné až nutné kompost příležitostně zalít. Může se dokonce stát, že horko uvnitř kompostu vznikající pří tlení zahřeje svrchní suché vrstvy tak intenzivně, že celý kompost vzplane. Opravdu to není nic neobvyklého.

Zahřívání kompostu je žádoucí, ale jen za předpokladu, že vám nevzplane střecha domu. Zvažte proto nejen jeho umístění, ale v létě si dejte pozor na příliš suché horní vrstvy.