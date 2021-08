Jak udělat kompost a urychlit jeho zrání: Skvělý je trik s droždím a cukrem

Kompost najdeme na zahradách u většiny zahrádkářů. Dostává se opět do módy! Proto vám dnes přinášíme tip, jak urychlit jeho zrání bez kupovaných urychlovačů.

Zdroje: www.receptyprimanapadu.cz, www.magazinzahrada.cz

S kompostem se setkáváme stále častěji. Pořizuje si ho stále více lidí, buď v podobě klasického kompostu v rohu zahrady, nebo v podobě zakoupeného kompostéru. Mnoho obcí poskytuje zájemcům zapůjčení a následné darování plastového kompostéru.

Kompostováním získáte kvalitní hnojivo, které využijete v mnoha směrech.

Jak nejlépe založit kompost?

Jestli jste si pořídili plastový kompostér, najděte mu místo na rovné ploše. Kompostér nemá dno, protože kompost potřebuje mít kontakt s půdou. Na dno nalamte větvičky (suché i mokré, to je jedno), tato vrstva zajistí ideální start kompostu.

Vrstvení není žádná věda

Věda sice ne, ale je velmi důležité, aby se vyrovnal poměr mezi uhlíkem a dusíkem. Pro zjednodušení se materiál rozděluje na „zelený“ a „hnědý“. Mezi zelený patří například čerstvě posekaná tráva, zbytky z kuchyně, listí nebo koňský hnůj, všechen tento materiál obsahuje velký podíl dusíku. Hnědý materiál, jako je sláma, dřevo nebo kůra, toto jsou uhlíkové bomby.

Určitě moc dobře víte, co do kompostu patří a co ne. I přesto napíši, jaké materiály kompostovat, a které rozhodně ne. Opakování je matka moudrosti.

ANO – vaječné skořápky, lógr, čaje, odřezky z ovoce a zeleniny, trus býložravců, listí, trávu, popel ze dřeva, sláma, vlasy

NE – pecky, kočičí a psí výkaly, rostliny napadené chorobami, časopisy, slupky z tropického ovoce, popel - kromě dřevěného, chléb

V období častého sekání trávy je občas složité zajistit hnědou složku. Můžete použít nebarvené kartonové krabice (lze využít i „vaječníky“ – obaly od vajec), které si natrhejte (nastříhejte) na kousky a nasypte do kompostu na zelenou složku.

Domácí urychlovač s droždím a cukrem Zdroj: shutterstock.com

Domácí urychlovač s droždím a cukrem

Zní to možná trochu podivně, ale zkuste to a uvidíte! Kostku droždí si utřete s cukrem, droždí se rozpustí. Vezměte si kýbl, do něj vsypte kilo cukru, přidejte 10 litrů vlažné vody a cukr v ní rozpusťte. Poté přidejte i utřený cukr s droždím a pořádně promíchejte. Tímto vytvořeným zázrakem prolijte kompost. Droždí zvýší teplotu kompostu svým kvašením a z cukru budou nadšené bakterie (i ostatní pracanti).

Každý člověk, to názor. Někdo tvrdí, že urychlovače fungují, jak droždí s cukrem, tak i ty kupované. Ale je i spoustu odpůrců, kteří to považují za vyhozené peníze.

Nejlepší kompost je starý kompost. Je černohnědé barvy, vlhký a drobivý Zdroj: KaliAntye / Shutterstock.com

Za jak dlouho bude kompost k použití?

Za optimálních podmínek trvá tvorba kompostu méně než rok. Zralý kompost má tmavohnědou barvu a voní. Čím déle ho necháte, tím více bude humus kvalitnější.

V letních měsících nezapomeňte na občasné prolévání kompostu vodou, pokud by vám kompost začal vysychat. Dvakrát v sezóně kompost přeházejte, je to řehole, ale stojí to za to.