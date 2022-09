3 důležité věci, které teď potřebuje váš kompost. Většina Čechů to neví

Sezóna se chýlí ke konci, což rozhodně neznamená, že by se s ní ukončovala i naše práce na zahradě. Naopak začíná další etapa prací před začátkem zimního období. Máme pro vás několik tipů, co je potřeba udělat s kompostem na podzim.

Léto uteklo nějak rychle, s tím asi většina z vás bude souhlasit. Pomalu nás na zahradě čekají podzimní povinnosti, kterým se nevyhneme, i kdybychom chtěli. Práce nás nečeká málo! Prořezávání, hrabání listí, likvidace či zazimování truhlíků s letními rostlinami a plno dalšího.

Ti z vás, kteří vlastní kompost nebo kompostér, by se o něj i v tomto období měli dobře postarat, protože se do něj na podzim nahromadí spoustu odpadu. Jak to s kompostem udělat tak, abyste v něm uchovali všechny ty správné „pochody“ a mohli se těšit z ideálně uzrálého kompostu? Kompost, jakožto opravdu kvalitní hnojivo, vzniká tlením organického materiálu. K těmto procesům přispívají žížaly, larvy, plísně i bakterie.

Přesně kvůli takovému krásnému kompotu to vše děláme! Zdroj: Profimedia

Kompost „maká" celý rok

Kompostovací proces frčí v každém ročním období, v zimě taktéž. Proto není zbytečné dodávat i v zimním období do kompostu bioodpad, který vytváříme například v kuchyni. Žížaly, bakterie a jiné půdní organismy se zabydlují ve větší hloubce kompostu, protože se chtějí skrýt před chladem. Na podzim dodávejte vše, co dodávat lze, například odkrojky zeleniny a ovoce, skořápky z vajec, čajové sáčky a kávovou sedlinu, klidně i listy pokojových rostlin. Jestliže topíte dřevem, určitou část popela (v rozumné míře) na kompost také přihoďte.

Pečlivě proházet

Na proházení kompostu si udělejte čas nejpozději do konce října, neboť pak by to mohlo být pro kompost fatální, protože by se mohlo zastavit tlení vlivem nízké teploty. Přehazovat kompost by se měl nejen na podzim, ale několikrát za rok, aby se celý proces kompostování urychlil.

Na kompost přidávejte odpad z kuchyně i na podzim a v zimě. Zdroj: profimedia.cz

Zapáchá váš kompost?

To by neměl. Pokud to tak je, někde se stala chyba. Znamená to, že kompost netleje, ale hnije. Stává se tak, když má nedostatek vzduchu. Tuto chybku napravíte tak, že kompostu dodáte hnědou složku a proházíte ho vidlemi.

Listí, hurá s ním na kompost

Ano, ale myslete na správné pH v kompostu! Nepřehánějte to s kyselou složkou, kterou je například jehličí, mech nebo listí z ořešáku. Jednoduše – nepřehánějte to s jakoukoliv jednotvárnou složkou, aby kompost pracoval tak, jak má, a vy jste ho co nejdříve mohli využít na zahradě. V létě je většinou nouze o uhlíkatou složku a na podzim jí máte k dispozici habaděj. Někteří zahrádkáři si dokonce spadané suché listí nacpou do jutových prodyšných pytlů a nechají je viset na půdě do příští sezóny, aby tuto „hnědou“ složku mohli přidávat v příští sezoně.

