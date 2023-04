Daří se na jaře vašemu kompostu dobře? Zjistíte to jednoduchým testem

Pokud se chcete dočkat bohaté úrody, váš kompost by měl být té nejvyšší kvality a dobře vyzrálý. Na kvalitní půdě totiž značně záleží! Zjistěte kvalitu kompostu a udělejte si jednoduchý test.

Protože z půdy každou sezónu ubývají přirozenou cestou důležité výživné látky, je nutné je pravidelně doplňovat ve formě hnojiv, především teď na jaře při přípravě půdy. A pokud k těmto účelům využíváte vlastní kompost, měl by být vždy v prvotřídní kvalitě.

Kompostování je nenáročné hobby

Jak správně vést kompost, se dozvíte v tomto videu:

V dnešní době je kompostování opět velmi populární a využívají jej i lidé bez zahrady. Díky moderním technologiím jsou na trhu velmi promyšlené kompostéry všeho druhu vhodné i pro malé domácnosti. Nezapáchají, jsou praktické a uživatelsky jednoduché. Navíc ušetříte za svoz odpadu a budete mít po ruce dokonalou surovinu, kterou lze smíchat s výsadbovým substrátem.

Nejlepší kompost vznikne vrstvením hnědé a zelené hmoty. Zdroj: Profimedia

Kompost potřebuje dobrou kondici

Kvalitní kompost by neměl být ani mokrý, ani suchý. Protože se jedná o živý organismus, mikroorganismy vyžadují přiměřené množství vody. Pokud jí mají nedostatek, stávají se nečinnými a je zastaven proces zrání. V případě, že je vody nadbytek, dochází díky nedostatku vzduchu ke vzniku hnilob.

Udělejte si test rukou

Jestli chcete znát vlhkost vašeho kompostu, udělejte si jednoduchou orientační zkoušku. Vezměte trochu kompostu do dlaně a co nejvíce jej zmáčkněte. Pokud po otevření dlaně drží kompost pohromadě, je v optimální jakosti. Jestliže se rozpadá na kousky, je to známka toho, že je moc suchý. V případě, že se vám objeví při stisku mezi prsty voda, stačí i pár kapek, má v sobě kompost nadmíru vlhkosti.

Zkusit lze i test klíčivosti

Pokud chcete zjistit, jestli je váš kompost dost vyzrálý, můžete zvolit test klíčivosti. Naplňte mělčí misku prosetým kompostem a navlhčete ho. Vysejte rychle klíčící semínka, například řeřichu, lehce je přitlačte a pro udržení vlhkosti je přetáhněte potravinovou fólií, v níž uděláte pár drobných otvorů.

Pokud semínka zhruba po 3 až 4 dnech vyklíčí, je váš kompost zralý. Jestliže jsou nové děložní lístky zelené, kompost je v odpovídající kvalitě. Když jsou výhonky žluté či hnědé, kompost není dostatečně vyzrálý. Protože ještě zraje, uvolňuje se z něho čpavek, který brání správnému růstu rostlin.

Kompost má být kyprý a voňavý

Jak můžete dosáhnout při jistých nedostatcích kvalitního kompostu a chyby napravit? Správný kompost by měl být krásně kyprý a vonět jak lesní půda.

Suchý kompost řádně prolijte vodou. Zdroj: Shutterstock.com

Kompost je nadmíru suchý

Prolijte ho řádně nejlépe horkou vodou a proházejte. Pak jej zakryjte vrstvou posekané trávy. Když trávu nemáte, můžete použít plachtu, aby nedocházelo k nadměrnému vysychání.

Ulehlý a přemokřený kompost

Když je kompost moc vlhký, jedná se o prostředí s nedostatkem kyslíku. V něm probíhá anaerobní rozkladný proces uvolňující pachy. V tomto případě je nutné do kompostu přidat biologické odpady s jemnou strukturou, vysokou vlhkostí a vysokým obsahem dusíku. To znamená smíchat měkké, zelené a šťavnaté suroviny s materiálem, který se rozkládá pomaleji (štěpka, sláma či hobliny). A samozřejmě kompost pravidelně provzdušňovat jeho přehazováním.

Pomalý rozklad

V případě, že se váš kompost rozkládá pomalu, pomůže pečlivé proházení. Dojde tím ke zvýšené aktivitě bakterií, tedy i teplotě. Rozklad se tak značně urychlí. Také můžete do kompostu přidat materiál, který napomáhá udržovat správnou strukturu a vlhkost - větve, piliny či slámu. Do menších kompostéru lze využít i tzv. startéry, které mají stejný účinek.

