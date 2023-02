Rozhoďte teď kompost po zahradě: Ušetříte si tím na jaře spoustu práce

Co dělat dělat v únoru na zahradě s kompostem? Už během předjaří je možné začít s přípravou na novou sezonu. Pokud vám to počasí dovolí a zahrada vás už k sobě volá, neváhejte!

Předjarní horečka

V únoru je zahrada ještě daleko od skutečného probuzení, ale první rostlinky se už začínají drát ze země a zelenat jako první, jen aby bylo jasné, že jaro určitě bude! Není právě tohle zlomové období to nejvíce napínavé a frustrující zároveň?

Je vůbec možné něco dělat na zahradě nebo je nutné nedočkavce zavřít na petlici doma? Na zahradě můžete i v únoru ledacos udělat, ale opatrně. Běžte se podívat třeba na kompost.

Je čas předpěstovat zeleninu i letničky. Zdroj: Profimedia

V únoru buďte na trávníku opatrní

Nač si dát pozor? Únorové nízké teploty a změny počasí mohou být sice fajn pro veškerou zeleň a trávník, přinášejí často dostatek vláhy nezbytné k dobrému růstu a přežití zahrady, ale zároveň dělají například trávník velmi náchylný na jakékoli přešlapy a to doslova. V mokrém rozbahněném trávníku uděláte jednoduše díry, pomrzlý trávník polámete. Buďte proto ke svému trávníku ohleduplní, nechoďte přes stejná místa, nezatěžujte jej zbytečně.

Změny teplot a přílišná vlhkost trávníku nevadí až do okamžiku, kdy jej prošlapete a poškodíte drn. Zdroj: Profimedia

Do záhonů ještě nezasahujte

I když se může zdát, že záhony jsou teď tak akorát holé proto, abyste se pěkně dostali ke všem rostlinám, nezasahujte ještě do hlíny. Mohli byste poškodit kořínky rostlin, což může být na konci zimy pro rostliny i likvidační. Místo toho můžete začít s řezem.

V únoru můžete provádět řez ovocných keřů a stromů, ale do půdy nezasahujte. Zdroj: shutterstock.com

Máte vyzrálý kompost?

Do zahrady můžete rozhodit vyzrálý kompost, případně vyzrálá organická hnojiva. Čerstvý hnůj už nestihne vyzrát, na ten byl čas na podzim a začátkem zimy. Nyní však můžete budoucí růst podpořit dobře vyzrálou chlévskou mrvou nebo vlastním kvalitním kompostem. Takové hnojení se hodí pro budoucí i stávající záhony. Až bude zem méně promrzlá, můžete jej zapracovat. Hnojiva můžete rozhodit i na trávník či do trvalkových záhonů. Případný sníh vůbec nevadí, naopak napomůže během rozpouštění distribuci živin do půdy.

Nemáte-li vhodný materiál na kompostu, ujistěte se, že jej budete mít brzy. Přeházejte kompost, aby se dostal do hromady materiálu také vzduch, který je nezbytný ke tlení a proces urychluje.

Kompost přehazujte, urychlíte tím zrání. Zdroj: Profimedia

Chcete-li se poučit o kompostovaní a nastartování procesu tlení za využití teplotní fáze, podívejte na zkušeného zahradníka. Tepelná fáze vám dopomomůže k opravdu kvalitnímu kompostu a je schopná zlikvidovat i škůdce či plevely, které se snažíme jinak do kompostů nedávat.

Na zahradě je v únoru i jiná práce

Pokud vás svrbí ruce, můžete také prořezat některé ovocné keře a stromy. U stromů je také vhodný zimní postřik proti škůdcům či mechům. Rozhodně je dobrá doba na předpěstování ve skleníku či pařeništi i naplánování budoucí výsadby, ale také dalších větších prací či staveb na zahradě.