Chcete se zbavit veškerých krabic a papírů po Vánocích? Pokud máte zahradu, můžete je s přehledem přihodit do hromady kompostu. Není to žádná věda a alespoň už nebudete muset všechny krabice a lepenky vyhazovat. Podívejte.

Pokud máte stále lepenky, krabice a vánoční papíry, které nechcete vyhazovat, ale nemáte pro ně jiné využití, můžete udělat velice jednoduchou věc. Veškeré zbytky po Vánocích můžete přidat na svou zahradu a udělat z nich kompost. Možná se to zdá překvapivé, ale je to vskutku velice snadné. A právě teď v lednu je nejlepší čas začít. Podívejte se, jak na to.

Kompost z lepenky a krabic

Recyklovaným obalům může v chladných měsících déle trvat, než se rozloží. Je to kvůli tomu, že tyto materiály nejsou úplně ekologické a není v nich dostatek materiálu, který by obsahoval dusík. Jenže, když je přidáte k vašemu normálnímu kompostu, který je velmi bohatý na dusík, materiály bohaté na uhlík se tím pádem prokvasí. A nemusíte se vůbec obávat, jelikož vše shnije a skončí jako součást kompostu během několika nadcházejících měsíců. Pomalu můžete tedy začít přidávat lepenku a krabice do vaší hromady kompostu. Pokud chcete, aby se rozložily rychleji a vám tak vzniklo zahradnické zlato, můžete krabice s lepenkami prohnat skartovačkou. To jejich rozkladu pomůže.

Hnědý a zelený odpad

Odpad se dělí na dvě barvy – zelenou a hnědou. Aby se vám vše dobře zkompostovalo, musíte do vašeho kompostu přidat hnědé materiály bohaté na uhlík. To je hnědý odpad, mezi který patří lepenka, sláma, papírové krabice a podobně. Pak musíte do kompostu přidat také měkký a zelený odpad, který je zas bohatý na dusík. Tam se řadí tráva, zbytky zeleniny nebo listová rostlinná hmota. Jakmile kompost položíte, měli byste jej také obrátit, abyste podpořili jeho provzdušnění. To můžete udělat i v tom nejchladnějším počasí. Což znamená, že lepenku ani krabice vyhazovat nemusíte. Na vaší zahrádce budou mít skvělé využití.

