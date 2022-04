Jak se zbavit smradu z kompostu: Jednoduchý trik s pilinami.

Založili jste si na zahradě kompost ve snaze získat zeminu s výživnými látkami pro záhonky? Kompost je skvělá věc, pokud ovšem nezačne znenadání nepříjemně zapáchat. Jak si poradit?

Pokud na kompostovou hromadu v rohu zahrady házíte bez rozmyslu veškerý odpad z kuchyně i zahrady a čekáte, že se změní ve výživnou půdu bez vašeho přičinění, našli jste důvod onoho nepříjemného aroma. Rostlinný odpad v kompostu musít tlít a ne hnít. Rozdíl v těchto dvou procesech je obrovský. Tlející odpad potřebuje ke svému rozkladu kyslík, hnijící odpad se rozkládá bez kyslíku, vzniká metan a s ním i typický zápach.

Zabraňte vysušení

Jak tedy o kompost pečovat? Pokud jsme vás zastihli v okamžiku, kdy jste kompost teprve založili, je ještě šance ho přesunout, pokud jste pro něho nezvolili na zahradě příliš vhodné místo. Rozhodně nesmí být na přímém slunci, protože během teplých a horkých dní se v něm zvyšuje teplota natolik, že se vysušuje. Naopak potřebuje vlhkost, která urychluje rozklad. Prvním signálem vysušování je houbové aroma a šedý povlak. Nelze kompost přesunout a vysychá? Občas ho prohoďte a dodejte mu vlhkou trávu či jiný zelený odpad ze zahrady. Pomůže i postřik vodou.

Piliny byste měli mít na zahradě stále po ruce. Ochrání váš kompost před hnitím. Zdroj: Profimedia

Zachrání vás piliny

Péče o zahradu není snadná, stejně tak i o kompost. Stejně jako přílišné sucho může kompostu škodit i nadměrné vlhko a ze všeho nejvíc déšť. Pokud přijde nadprůměrně srážkový rok, máte o starosti postaráno. Voda může z kompostu unikat do okolí, přijdete tak o živiny a hrozí, že se do povrchové či podzemní vody dostanou látky, které ji mohou kontaminovat. Pořiďte si nad kompost stříšku nebo existuje i kompostová textilie, kterou můžete hromadu zakrýt. Pokud to ještě lze, přesuňte kompost ideálně do polostínu. Pokud to nejde, omezte na čas vyhazování vlhkého kuchyňského odpadu. Zachrání vás i suchý a savý materiál, jakými jsou sláma nebo piliny.

Do kompostu patří i sláma. Její množství zvyšte v případě, že je kompost příliš mokrý. Zdroj: Profimedia

Co patří do kompostu

V případě, že váš stávající kompost stojí na ideálním místě, je chráněný před sluncem i deštěm, ale i přesto začíná hnít, potřebuje pravidelně provzdušňovat a načechrat. K odpadu se musí dostat kyslík, aby se nastartoval rozkladný proces. Opět pomohou i piliny. Zkontrolujte, zda má kontakt s půdou pod sebou, protože odtud potřebuje organismy urychlující rozklad. Při náhlém hnití kompostu také zvažte, zda nevyhazujete zbytky, které do kompostu nepatří. Co tedy nejlépe kompostovat? Slupky od ovoce, okrájené zeleninové zbytky, kávový lógr, použitý čaj, novinový papír, skořápky vajec, listí, zvadlé květiny, posečenou trávu, větvičky, nadrcený zahradní odpad, piliny či kůru.

Kompost zraje minimálně půl roku až rok. Zdroj: Profimedia

