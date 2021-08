Kompostér pro malé zahrady. Nemusíte ho jen koupit, vyrobený je nejlepší

Vlastní kompostér má řadu výhod. Nejen že si zdarma vyrobíte vlastní kvalitní kompost, ale navíc také minimalizujete organické zbytky ve směsném odpadu. Jen těžko byste hledali nevýhody. Vyrobte si vlastní kompostér, vejde si i do malé zahrady a účel splní na jedničku.

I malý kompostér je velké plus

Kompostér vlastně nemusí být nic víc než jen částečně ohrazené místo na zahradě. Nejlépe mu bude ve vzdáleném koutě, aby vás nerušil vzhledem. Jenže ne všichni disponujeme takovým prostorem. Navíc místo na kompost ohrazené jen pár laťkami nebo pletivem, nedrží tvar a zabírá dost místa. Kompostéry vhodné do menších zahrad si můžete pořídit v jakémkoli hobby marketu, ale také si docela jednoduše můžete vyrobit vlastní. Jen je potřeba pamatovat na to, jak vlastně funguje.

Kompostér pro velkou zahradu prostě zabírá spoustu místa. Zdroj: Shutterstock.com / Brandon Byrd

Při výrobě nezapomeňte na to, jak kompostér funguje

Kompost vzniká rozpadem, resp. tlením, organický zbytků. K takovému organickému odpadu musí mít přístup vzduch, případně voda a hmyz. To znamená, že můžete použít jakoukoli dostatečně velkou nádobu, která bude v bocích, ale především ve dně perforovaná, alespoň tak, aby mohl dovnitř vnikat hmyz. Menší zvířata nemají v kompostéru co dělat, a proto je potřeba zvolit dostatečně malé dírky, tak abyste vyhověli oběma nárokům. Z tohoto důvodu je vhodné a patrně nejjednodušší, aby kompostér neměl žádné dno, jen pletivo nebo mřížku. Díky tomu bude mít hmyz přístup, zato hlodavci a jiní malí živočichové se dovnitř nedostanou.

Vlastnoručně dělaný kompostér do malých zahrad

Takový kompostér si můžete poměrně snadno vyrobit například z plastové díže i s víkem. O něco málo větší otevřený kompostér si můžete stlouct i ze zbytků plotu, palet nebo postavit z pletiva s několika kůly. Pokud máte malou zahradu, budete se snažit uspořádat kompostér na vysoko, abyste ušetřili místo. Příliš úzké kompostéry však mají jednu nevýhodu a tou je, že se do nich špatně dostanete. I když budou procesy v organických zbytcích probíhat podle vašich představ, určitě bude dobré vrstvy promíchat, aby byly všechny dostatečně zpracované a vlhké. Prostě je to tak, že každé řešení má svá pro i proti.

Je dobré vědět, co do kompostu patří a co rozhodně ne! Zdroj: Profimedia

Co patří do kompostéru?

Zbytky! Ale i z těch je potřeba vybírat. Rozhodně do kompostu nepřidávejte cigaretový popel, oleje a tuky, zbytky masa, kostí či kůže. Nehodí se do něj ani sáčky z vysavače, byť papírové, a také exkrementy domácích mazlíčků. Kromě zbytků ze zeleniny a ovoce, posečené trávy a shrabaného listí, můžete vylepšit kompost i pilinami, popelem ze spáleného dřeva, skořápkami, čajem i kávovou sedlinou.

