Většina lidí pěstuje kopr špatně, ten pak kvete a dřevnatí. Děláte stejné chyby?

Kdo by neznal kopr. I když kopr u nás běžně roste, pochází ze oblasti okolo Středozemního moře, kde je také mnohem častěji používaný v kuchyni i zelené lékárně. Kopr je aromatický a pomáhá nejen s trávicími obtížemi, ale také například s nespavostí, uvolňuje svalstvo a působí tak i proti křečím a tak dále.

Báječně aromatický kopr

Kopr je především nesmírně aromatická bylina, která z tohoto důvodu také některým může vadit. Na tuto skupinu lidí však zapomeňme. Rostlina byla známá už v antice, díky své oblíbenosti se rozšířila do všech koutů světa a daří se jí téměř kdekoli. Její pěstování je nenáročné a často se rozrůstá do většího porostu, než bylo původně v plánu. Nicméně i u pěstování kopru lze dělat chyby. Jaké?

U kopru se můžete setkat s dřevnatěním, které, jako u jiných bylin, přichází po odkvětu.

Autorka tohoto krátkého videa Alexandra Vanessa však tvrdí, že když kopr vysejete jako ona, s dřevnatěním či brzkým kvetením si nemusíte dělat starosti.

Chyby v pěstování kopru

Častou chybou je příliš hluboký výsev. Veškerá semena, cibulky nebo hlízy se typicky sázejí a sejí do hloubky okolo dvojnásobku jejich velikost. Je to jen přibližná, ale často zcela dostačující poučka. Drobná semínka kopru stačí vysít do hloubky okolo 0,5 cm. Je to důležité proto, aby měla při klíčení dostatek tepla a světla. Ideální dobou pro výsev je období od dubna až do srpna, kdy je dostatečně teplo a stále čas do konce sezony sklidit.

Kopru vyhovují téměř jakékoli půdy, pH může být neutrální nebo mírně kyselé. Především po výsevu je nutná pravidelná zálivka. Kopr ale rozhodně nesnáší podmáčené či příliš kamenité oblasti. Běžný záhon s půdou bohatou na živiny je pro kopr dostačující, zálivka je rozhodně nutná ve velkých vedrech, ale docela dobře si kopr poradí v případě občasných přeháněk.

Kopr miluje slunce, ale vadí mu vítr, který jej může polámat. Můžete mu proto dopřát oporu, ale nezapomínejte ani na občasné sklízení a zaštipování. Díky tomu se bude kopr větvit. Nebude také vybíhat do květu, dřevnatět a neztratí na síle.

Kopr můžete vysévat do hnízd, někdo ale stále preferuje výsev do řádku. Zdroj: rodimov / Shutterstock.com

Kopr má rád společnost

Pokud chcete kopru vyloženě dopřát ty nejlepší podmínky, myslete i na jeho sesazení s vhodnými rostlinami. Takzvaná doprovodná výsadba využívá vhodných kombinací rostlin, které vzájemně působí repelentně na škůdce, nekonkurují si, co se týče světla, zálivky či živin atd. Z tohoto podhledu jsou nejlepšími společníky kopru košťálové zeleniny, okurky, saláty, cibule, ale také kukuřice a cukety či dýně. Na druhou stranu kopru nesvědčí blízkost mrkví, lilku, paprik, brambor a rajčat.

Kopr se běžně sklízí kdykoli před tím než vykvete, nicméně ani pak nemusíte věšet hlavu. Zdraví prospěná jsou totiž také semena kopru, která obsahují krom vitaminů také poměrně hodně vápníku. Díky tomu jsou semena kopru doporučovaná těm, kteří nekonzumují mléčné výrobky a vápník jim může v jídelníčku chybět.