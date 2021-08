SMáte poslední možnost vysít kopr, abyste sklidili do zimy. Jak to udělat správn

Do tzatziků, kulajdy nebo do láku na okurky. Aromatický kopr oživí téměř každý pokrm. Je nabitý vitamíny a minerály a dá se sklízet až do prvních mrazíků. Kdy ho vysít a jak o něj pečovat?

Kopr vonný (Anethum graveolens) je bohatý na vitamíny C, B i A. Obsahuje železo, vápník, hořčík, draslík a měď. Je zdrojem vlákniny, omega-3 a 6 mastných kyselin a kyseliny listové i pantothenové. Pomáhá při poruchách zažívacího traktu, zvyšuje chuť k jídlu, působí močopudně, uklidňuje, tiší kašel a podporuje tvorbu mléka u kojících matek. Žvýkání semen zahání škytavku a osvěžuje dech. Bylina má specifickou chuť a vůni. V české kuchyni má své nezastupitelné místo. Používá se nejlépe čerstvý, ale i sušený, zmrazený nebo konzervovaný.

Pěstování kopru

Kopr je nenáročná bylina, kterou můžete pěstovat od března do října. Vyhovuje mu lehká až středně těžká půda. Neměla by být kamenitá, přemokřená nebo jílovitá. Aby byla bohatá sklizeň, můžete zeminu obohatit o kompost. Jeho výhodou je, že roste rychle a můžete ho pěstovat mezi dalšími rostlinami nebo v truhlíku.

Kopr je nejen chutný, ale i léčivý. Zdroj: Nataliya Arzamasova / Shutterstock

Příprava půdy

Pro podzimní výsev je nutné připravit si půdu. Kopr byste neměli pěstovat na místě, kde rostl celer, petržel nebo mrkev. Mohli by ho napadnout škůdci či jiné choroby. Do záhonu přidejte organické hnojivo a půdu pořádně prokypřete.

Příprava semen

Aby vám kopr vyrostl do šesti týdnů, připravte si také semínka. Dva dny před výsevem je vložte do látkového sáčku a ten ponořte do vody. Tu vyměňte každých 8 hodin. Urychlíte tím vyklíčení semen cca o týden.

Dozrávající semena kopru. Zdroj: Nine Johnson / Shutterstock.com

Kopr výsev

Kopr vysévejte na přelomu srpna a září. Semena nasypejte hustě vedle sebe do hloubky cca 1,5–2 cm, lehce zahrňte a opatrně zalijte. Vzdálenost řádků by však neměla být menší než 20 cm. Aby vám osivo nepřeschlo, zavlažujte ho pravidelně každé ráno a večer. Jakmile se na rostlinách objeví první tři listy, vyjednoťte je na vzdálenost asi 10 cm, aby si navzájem nepřekážely. Z porostu odstraňte také plevel a půdu lehce prokypřete. Kopr můžete vysít mezi jinou podzimní zeleninu jako jsou ředkvičky, cibule, saláty nebo zelí. Vůně rostliny odpuzuje dřepčíky a bělásky.

Jaký kopr si vybrat?

Chcete-li pěstovat kopr v truhlících, vyberte si nízkou a odolnou odrůdu Compact nebo Moravan. Toužíte-li po vysokých rostlinách s bohatým olistěním, pořiďte si odrůdy Herkules, Mamut nebo Oliver.

