Kopretina jako stromek: Jak tuhle pařížskou krásku úspěšně pěstovat a množit?

Také vám kopretiny připomínají dětství? V posledních letech se opět vracejí do módy a lze si vybrat z několika druhů. Mezi ně patří i tato kouzelná kopretina pařížská.

„Kopretiny pro zámeckou paní“ jsem si pokaždé odnášela z louky spolu s ostatními lučními kvítky. Doma ve váze vypadají mnohdy lépe než kupovaná vázaná květina z květinářství. Ale nikdy mi kopretiny nevoněly, je to takové podivné aroma.

Z kopretinových květů lze připravit mast, sirup i olej

Já osobně využívám kapky z kopretiny řimbaby na migrénu, kterou trpím od puberty. Každý den si ráno po snídani nakapu na lžičku dvacet kapiček, spolknu a celá se oklepu..chuť bylinek mi dělá problém celý život. Lidé ji využívají i na menstruační bolesti (vlastně jen ženy), uvolnění křečí, snížení horečky, proti střevním parazitům, dokonce i po porodu k vypuzení placenty a regeneraci dělohy (opět vlastně jen ženy). Neměli by jí užívat lidé se špatnou srážlivostí krve a těhotné ženy.

Kopretina je prastará léčivka, u nás se vyskytují tři druhy: irkutská, bílá a panonská. My si dnes posvítíme na netypickou kopretinu na kmínku.

Rozmnožujte semeny, jež v březnu vysejte Zdroj: Peter_Fleming / Shutterstock.com

Kopretina pařížská

Tento druh je vytrvalý, ale pozor – nemrazuvzdorný. Což znamená, že se nevysazuje přímo do zahrady, ale pěstuje se v okrasných kontejnerech, které se dají na podzim uklidit do chladné a světlé místnosti (kde ji minimálně zalíváme). Je to nenáročná rostlina, která kvete bílými, žlutými, růžovými nebo dvoubarevnými květy. Těmi se můžete kochat od června do listopadu. Listy na zimu opadávají. Dorůstá do výšky zhruba půl metru, tvoří celistvý keřík, který se dobře tvaruje – můžete ji nechat v keříčkové podobě nebo z ní udělat „stromek“ na kmínku.

Upřednostňuje slunné a světlé místo Zdroj: Tony_Traveler85 / Shutterstock.com

Upřednostňuje slunné a světlé místo. Daří se jí v humózní hlinité půdě. Pokud si chcete vypěstovat tuto kopretinu ze sazenice, vysaďte ji brzy na jaře do zeminy a dejte ji do místnosti s pokojovou teplotou. Po „zmrzlejch“ ji přemístěte ven. Přihnojujte kopretinu jednou za 14 dnů a udržujte zeminu vlhkou. Odkvetlá květenství odstraňujte a rostlina vám bude kvést až do podzimu. V době květu vydatně zalévejte.

U této kopretiny platí, jako u některých chlapů, heslo „čím starší, tím hezčí“.

Rozmnožujte semeny, jež v březnu vysejte, semenáčky pěstujte v malých nádobkách na parapetu, nebo pokud máte skleník, tak v něm.