Zkušení zahrádkáři mají své fígle a mezi jeden z nejdůležitějších patří příprava kvalitního domácího hnojiva. Při jeho výrobě se i podle Magdy Švarcové, jež provozuje na Instagramu stránku se zahradními tipy, dá spolehnout na jednu jarní bylinu, kterou většina z nás zbytečně likviduje.

Bylinou, která může doslova zázračně pomoct, je stará známá kopřiva, která roste na mnoha zahradách jako plevel. Tahle rostlinka se rychle množí, takže jakmile se objeví na vašem pozemku, může vytlačit další plodiny.

Existuje ale jeden důvod, proč se vyplatí pár kopřiv na zahradě mít. Z kopřivy se totiž dá vyrobit hnojivo, které vaší zahradě ohromně prospěje a zařídí vám o dost větší úrodu.

Květinový elixír života nedá moc práce

Takzvanou kopřivovou jíchu používá na podporu svých rostlin i Magda Švarcová, jejíž zahradní tipy sleduje více než 20 tisíc lidí. „Je velmi jednoduchá na výrobu a jde akorát o to, že si člověk musí trošku počkat, než je hotová. Nejlepší na výrobu jsou čerstvé jarní kopřivy,“ vysvětluje šarmantní zahradnice, že produkce tohoto hnojiva není nic složitého.

„Kopřivy trhám nebo je řežu do kýble, ručně vše ještě natrhám na drobnější kusy, aby tam stonky nebyly celé. Zaliju to vodou, zaklopím to a jednou třeba za tři, za čtyři, za pět dní to promíchám,“ vysvětlila iReceptáři Švarcová.

„Nechám to takhle několik týdnů, až ty kopřivy zkvasí a potom postupně odebírám. Někdo to třeba dělá i tak, že přilévá vodu do té nádoby potom, co ji odebere, samozřejmě to tak dělat můžete. Ona se ta jícha tvoří pořád dokola,“ dodala.

Výsledný koncentrát je nutné ředit

close info Lucie Peukertová zoom_in Bylinné jíchy se dají po naředění používat jako hnojiva i jako šetrný postřik proti chorobám.

Pro co nejlepší účinek je ale dobré nepodávat rostlinám kopřivovou jíchu plně koncentrovanou. „Je to určitě dobré ředit, takže já si prostě vždy odliji do konve,“ popisuje své zkušenosti Švarcová.

„Jinak je samozřejmě dobré zalévatdešťovou vodou, protože je měkká, má dobrou teplotu. Nedoporučuju zalévat vodou z hadice z vodního řádu. Ta voda je většinou tvrdá, což ty rostliny nemají rády.“

Díky metodě zalévání s kopřivovou jíchou vyživíte půdu dusíkem a dalšími důležitými složkami, což zvýší úrodu všech rostlin na vaší zahradě.