Likvidace kořenů stromů: 3 způsoby, při kterých jim nepoškodíte ostatní kořeny

Rozrůstají se kořeny vašich stromů více, než je záhodno? Někdy to může způsobit na zahradě či terase pěkný zmatek. Ať už jde o poničení základů či praskání dlažeb. Známe však osvědčené způsoby jejich likvidace.

Na kořenový systém stromů člověk zas tak často nemyslí. Ale jen do chvíle, než nám o sobě dá vědět. Bohužel to nebývá úplně příjemné. Popraskané základy nebo rozbitá příjezdová cesta k domu nikoho nepotěší a není to žádná legrace. Bez ohledu na to, že máte ke stromu vztah, je nutné zasáhnout. Nezbývá nic jiného, než vyčnívající kořeny odstranit a zamezit jim v nepatřičném rozrůstání. Máme pro vás tři metody, které fungují, ale protože jde o zásadní zásah, buďte opatrní, abyste nepoškodili stromu veškeré kořeny.

Vyčnívající kořeny odřízněte

Nejedná se o úplně jednoduchý způsob, ale v každém případě je pro strom šetrný. Důkladně vykopejte půdu v okolí a pod vyčnívajícím kořenem. Pilou opatrně odstraňte tu část kořene, která je problémová a vyčnívá ze země. Dejte však pozor a určitě neřežte kořeny blízko samotného kmenu, protože by to mohlo stromu ublížit.

Časem by nemusel prospívat a ve výsledku by uhynul. Aby k tomu nedošlo, měli byste dodržet důležité pravidlo. Vynásobte průměr stromu osmi a vyjde vám minimální vzdálenost místa dostatečně vzdáleného od kmene, kterou můžete zlikvidovat. Vyhnete se tak možnému poškození stromu. Doporučuje se zbavit se přebytečných kořenů pouze z jedné strany, je to přece jenom velký zásah a rostlina se s ním bude muset vyrovnat.

Vykopejte příkop

Dalším možným způsobem, jak omezit prorůstající kořeny je vyhloubení příkopu o šířce 5 až 10 cm mezi stromem a ohroženým místem, které by mohlo být poškozeno. Zabráníte tak kořenům neřízenému „cestování“ terénem. Jednou či dvakrát do roka byste měli kořeny, které se objeví ve vykopané ochranné bariéře seříznout. Vyhnout se dalšímu odstraňování nových kořenů se můžete tak, že vyhloubíte příkop hlubší a vyplníte jej izolačním materiálem. Můžete použít nevyužitou plechovou střešní krytinu nebo protikořenovou fóliovou zábranu.

Výhody a funkce fólie

Brání nekontrolovanému růstu kořenů.

Chrání výstavbu, zabraňuje škodám a šetří náklady spojené s opravami potrubí, budov a komunikací.

Neobsahuje toxické látky, nekontaminuje půdu a šetří životní prostředí.

Odolává UV záření, kyselým dešťům, mrazu i hnilobě.

Udělejte ochrannou bariéru pod poškozeným povrchem

Potíže s prorůstajícími kořeny lze vyřešit také bariérou, kterou nebude moci kořen stromu prorazit a najde si jinou cestu. Nejprve opatrně odstraňte poškozenou vrstvu betonu a dlažby, abyste nepoškodili kořeny. Potom zakryjte tuto oblast geotextilií a drceným kamenem nebo mulčem. Následuje pevná betonová vrstva a poté můžete položit původní porušený materiál a pečlivě jej zaspárovat.