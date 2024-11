Máte šuplík plný korkových zátek? Neváhejte je použít. Je to výborný materiál, se kterým si můžete všelijak pohrát a ocení jej i zahradní a pokojové rostliny.

Léta házíte do krabice korkové špunty, protože by jich byla přece škoda a už se schyluje k jejich vyhození? Můžete je použít v zahradě a různými kreativními způsoby. Podívejte!

Jak použít korkové zátky v zahradě vám přiblíží také tento krátký příspěvek, kde se můžete podívat, jak jej 4 různými způsoby můžete využít. Uvidíte, že v tomto případě nejde ani tak o blaho rostlin, jako spíš o jednoduché pomůcky, které se vám mohou na zahradě hodit. Tento a další zajímavé příspěvky najdete na YouTube kanálu Tasty Home.

Zdroj: Youtube

Korek můžete použít na zahradě i k pokojovým rostlinám

Korek je zajímavý i docela hezký materiál, který má velmi široké využití. Jde navíc o přírodninu, a to konkrétně kůru korkovníku amurského nebo dubu korkového. Korek se používá tradičně na uzavření lahví s vínem, a to již od roku 1530, ale je to také hezký a praktický izolační materiál, který je také pružný a lehký. Výborně se například hodí k podložení květináčů, když nechcete, aby stály na zemi. Vrstvou nařezaných korkových zátek můžete květináč zcela od země odizolovat.

Protože jde o materiál zcela přírodní, pokud jej použijete v zahradě, nemusíte se v žádném případě obávat o kontaminaci půdy ani po jeho případném rozpadu. A tím můžeme začít.

Korkové zátky, které jsou porušené, rozpůlené nebo se drobí, můžete přimíchat do hlíny či drenáže zahradních i pokojových rostlin. Velmi drobné drobky korku odlehčí půdu a přispějí ke zlepšení její kvality především podporou růstu užitečných mikroorganismů.

Korek je plný suberinu. Proč je to fajn?

Korek je téměř z poloviny tvořený suberinem. To je přírodní polymer, díky kterému je korek velmi pružný. Navíc je to ale také látka, která odpuzuje škůdce. Suberin je hydrofobní a díky tomu má korek zcela minimální savost, přestože je na první pohled porézní.

Pokud jej přidáte do půdy, bude se s každým zalitím vyplavovat nahoru, protože je navíc lehký. A to se nám hodí. Korek totiž může posloužit jako mulč. Vzhledem k tomu, že navíc odpuzuje škůdce a jeho rozklad trvá velmi dlouhou dobu, přimícháním drceného korku do nejsvrchnější vrstvy půdy okolo rostlin můžete také částečně eliminovat přítomnost škůdců.

Má se za to, že slimákům a plzákům překáží spíš fyzické vlastnosti korku a neradi po něm lezou. Mravence však patrně přímo suberin odpuzuje, vadit bude také mšicím a molicím. Díky tomu, že je korek hydrofobní navíc představuje také nehostinné prostředí pro houby a plísně.

Nicméně, i celé zátky mají své kouzlo, a tak jako jste to mohli vidět v příspěvku, můžete i vy zátky proměnit v jednoduché zápichy k rostlinám s uvedeným názvem každého druhu zeleně.

