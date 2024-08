Patříte mezi milovníky dobrého vína? Pokud se vám doma od něho hromadí korkové zátky, určitě je zbytečně nevyhazujte! Mají ještě praktické uplatnění na zahradě!

Korkové zátky nejsou jen pouhým odpadem lahví od vína. Skrývají v sobě kromě jiného i obrovský potenciál pro vaši zahradu. Navíc jsou také ekologické a díky svým vlastnostem jsou odolné vůči vlhkosti, hnilobě a plísním. Jakými způsoby lze tedy korkové špunty využít?

Chcete znát 4 způsoby, jak použít zátky od vína ve vaší zahradě? Podívejte na toto YouTube video na kanálu Tasty home:

Zdroj: Youtube

Startéry semen

Korkové zátky můžete skvěle využít ke klíčení semen. Stačí je podélně rozříznout napůl, lehce vydlabat, naplnit trochou zeminy a vložit do nich nové semínko. Takto naplněné korkové špunty uložte na podnosu na teplé a slunné místo. Korek je perfektním materiálem, který udržuje vlhkost a vytváří příjemné prostředí pro klíčení semen. Jakmile se vytvoří malá rostlinka, můžete sázet, a to i se špuntem.

close info Profimedia zoom_in Zátky od vína lze na zahradě také použít jako velice účinný mulč.

Dokonalý mulč

Zátky od vína lze na zahradě také použít jako velice účinný mulč. Nasekejte je na drobné kousky a rovnoměrně je rozsypejte kolem pěstovaných rostlin. V půdě se bude lépe udržovat vlhkost, ochráníte ji před případnou erozí a účinně potlačíte růst plevelů. Korkový mulč má navíc i izolační vlastnosti, což pomáhá udržovat stálou teplotu půdy.

Zahradní dekorace

Z korkových zátek můžete vytvořit také mnohé zahradní dekorace. Kromě menších ozdobných předmětů, které lze zavěsit na pergolu či umístit do záhonů se můžete pustit i do větších předmětů jako jsou sochy, mozaiky, drobné zídky, anebo ozdobné lemy zahradních záhonů. Můžete je nechat v přirozené barvě, anebo je pomalovat odstíny barev, které ladí k vybavení zahrady.

Drenážní vrstva

Korkové zátky lze využít také jako účinnou drenážní vrstvu, a to nejen do záhonů, ale i do květníků a jiných nádob. Korek zlepší odvodnění a je vynikající prevencí podmáčení půdy, které může zcela poškodit kořeny rostlin.

Hmyzí domeček

Pokud chcete na vaší zahradě poskytnout útulek užitečnému hmyzu, který je potřebný pro opylování a kontrolu nad výskytem škůdců, použijte korkové zátky k výrobě hmyzího domečku.

close info Shutterstock.com zoom_in Korkové zátky využijete k výrobě domečku pro hmyz.

Jmenovky na záhony

Z korkových zátek si také můžete kreativním způsobem zhotovit jmenovky na záhony k jednotlivým rostlinám. Pomalujte je, polepte, popište a nakonec nalakujte, aby byly odolné počasí. Pak už je stačí jen zapíchnout do záhonů a mít jasný přehled o tom, kde co pěstujete.

