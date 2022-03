Při správné péči některé kosatce kvetou i třikrát za rok: Jak je pěstovat?

Kosatce zahradní neboli irisy byly pojmenovány podle řecké bohyně duhy a v řeči květin znamenají porozumění. Jejich květy ve tvaru meče jsou doslova okouzlující. Chcete, aby byly nepřehlédnutelnou dominantou vaší zahrady? Dodržujte pár zásad v pěstování a dosáhnete toho.

Kosatec byl vždy symbolem

Už v antickém Řecku byl kosatec těsně spjat s rychlonohou a zlatokřídlou bohyní duhy, která nejen doručovala milostné zprávy mezi Diem a Hérou, ale byla také převaděčkou ženských duší na místo věčného odpočinku. Její latinské jméno Iris dostaly právě kosatce. Severští Vikingové uctívali kosatec jako božský symbol jara, kdy po dlouhém období tmy a chladu přicházelo šťastné období roku.

Už v antickém Řecku byl kosatec těsně spjat s rychlonohou a zlatokřídlou bohyní duhy. Zdroj: shutterstock.com

Stejně tomu bylo i v Holandsku, kdy do listů z kosatců byla oděna nádherná žena, kterou vezly další ženy na vozíku a vybíraly milodary na chudé a nemocné. V Japonsku byl kosatec považován za ochranný symbol. Bylo tam zvykem rozvěsit oddenky kolem domu, aby odehnaly všechny zlé síly. Dokonce se po velmi dlouhou dobu věřilo, že právě oddenek je silné afrodisiakum a v Americe se po usušení rozsypával na prostěradla.

Původ kosatců

Kosatce se těší velké popularitě dodnes a s oblibou se pěstují takřka po celém světě. Naprosto nejvíc druhů pochází z oblasti Středozemního moře. Historie kosatců sahá už do období starověké Kréty a Egypta. Během 19. století se začaly šlechtit ve Francii, v Německu, Anglii a postupně i v jiných zemích. Většinou se pěstovaly odrůdy s fialovomodrými nebo se žlutými květy, ovšem v současné době je jich více než tisíc druhů. Mají rozdílnou výšku a květy, které jsou buď jednobarevné, nebo v různých barevných kombinacích. Díky pestré druhové rozmanitosti je možné pěstovat kosatce až do pozdního léta a ty, které kvetou zjara opět rozkvétají na podzim.

Pěstování zvládne každý

Rostlina z rodu iris, je značně odolná, a tak se o ni dokáže postarat i naprostý začátečník. Nejprve je potřeba pořídit si v zahradnictví nebo specializovaném obchodě cibulky, nebo oddenky (rhizomy), záleží na konkrétním druhu. Do záhonu je vysaďte v období od dubna do května. Dodržujte zásadu výsadby od severu k jihu, a to zhruba ve vzdálenosti 30 až 60 centimetrů od sebe. Mějte na paměti, že není dobré vsazovat cibulky příliš hluboko, protože by vám nemusely vykvést. Když je dobře zasadíte, můžete se těšit, že se dočkáte už koncem května vitálních rostlin s bohatými a nádhernými květy. Z jedné základní lodyhy vyrůstá několik výrazných květů s typicky uspořádanými šesti okvětními lístky.

Výběr stanoviště a půdy je podstatný

Dopřejte kosatcům dostatečně propustnou a humózní půdu. Vyhněte se místům s nadměrným zamokřením a těžké jílovité půdě, to by vaše kosatce mohlo zahubit. Jejich oddenková část by byla v ohrožení a mohla by začít uhnívat. Nejlépe je vysaďte na závětrné místo s dostatkem slunce, které je obrácené na jih, ale kosatce zvládnou i polostín.

Dopřejte kosatcům živiny, budou vás milovat

Hnojení je pro kosatce, stejně jako pro jiné rostliny, naprosto zásadní. Potřebují jej především v jarním období. Vyhovuje jim zahradní kompost vzniklý z rozleželé trávy, ale ocení i hnojiva bohatá na fosfor, protože maximálně podpoří jejich kvetení. Dusíkatá hnojiva raději naprosto vynechte, květů by měly málo a rostlinám by mohly postupně žloutnout listy.

Postarejte se o kosatce i po odkvětu

Květní stvoly uřízněte nízko nad zemí, ale zelené listy nelikvidujte. Zároveň pravidelně odstraňujte suché listy. Po celou sezónu jim dodávejte pravidelnou mírnou zálivku.

Postarejte se o kosatce i po odkvětu. Květní stvoly uřízněte nízko nad zemí, ale zelené listy nelikvidujte. Zdroj: shutterstock.com

Jak na zazimování

Protože jsou kosatce poměrně odolné, můžete je nechávat v zemi po celý rok. Jen byste je měli na zimní období náležitě připravit. Během podzimu jim ostříhejte zelené listy na délku asi tak 15 centimetrů. Zasypte je pískem nebo materiálem, který nezadržuje vodu, ochrání je to před mrazy. Můžete využít i lesní chvojí.

Tip na závěr

Krásně rozkvetlé kosatce si můžete také nařezat do vázy. Vaši domácnost doslova rozzáří.

Zdroje: www.nkz.cz, www.cs.blabto.com, www.nasezahrada.com