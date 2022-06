Kosatce po odkvětu vyžadují vaši pozornost: Je to důležité

Krásné kosatce patří do každé předzahrádky i velké zahrady. Jsou to nenáročné rosliny, které zvládne pěstovat každý. Po odkvětu je vhodné věnovat kosatcům péči, aby byly silné i po zbytek roku a následující sezonu opět krásně kvetly. Co s kosatci po odkvětu?

Božské kosatce

Kosatce jsou prostě božské. Jejich název pochází z řecké mytologie, podle níž na hoře Olympu vládla i Iris, bohyně duhy.

Určitě znáte celou řadu barevných variant a také vzrůstem se mohou tyto rostliny lišit. U nás je osm druhů, zatímco ve světe se můžete obdivovat až 280 druhům kosatců. Nejobvyklejší barevné varianty jsou žluté, fialové či modré a bílé. Ale také různé odstíny purpurové až černé. Nejčastěji se v zahradnictvích setkáte s kosatci německými a sibiřskými, které dorůstají až do výšky jednoho metru, o něco menší je kosatec holandský a maličký kosatec nízký dorůstá jen cca 25 cm.

Kosatce jsou krásné v různých barevných kombinacích. Zdroj: shikema / Shutterstock.com

Krásné kosatce jsou nenáročné trvalky

Kosatce jsou vhodnou rostlinou i pro začátečníky a jejich pěstování není nijak náročné. Jsou to rostliny odolné, vyhovují jim vzdušné písčité či štěrkovité půdy a nemají rády přílišné vlhko a jíl. Kosatce vykvétají většinou během května. Nejdříve kvetou nižší druhy, vyšší se připojí nedlouho po nich a zdobí až do začátku prázdnin.

Kosatce zastřihněte mnohem níž a také zešikma. Zdroj: STEKLO/Shutterstock.com

Péče o kosatce po odkvětu

Po odkvětu je vhodné kosatce ostříhat, respektive zbavit je suchých květů na dlouhém stonku. Květy není nutné odstranit, ale tvorbou semen se rostlina vysiluje. Palička se semeny není nijak zvlášť zdobná, takže se o nic neochudíte. Stonek květu je vhodné ustřihnout ostrými nůžkami pod úhlem zhruba 45°. Dělá se to proto, aby se do stonku nedostala voda a rostlina nezahnívala od středu. Během období sucha to nehrozí, nicméně je to ideální způsob, jak preventivně rostlinu chránit.

Už vaše kosatce odkvétají? Zdroj: Visharo / Shutterstock

Ač by se mohlo zdát, že po odkvětu bude vhodná doba na případnou manipulaci s rostlinou, není to tak. Přesazování a případné dělení oddenku je vhodné až v srpnu. K dělení jsou vhodné rostliny 3 až 5 let staré, takže nic neuspěchejte. Kosatce budou vesele růst dál a příští jaro vás opět zahrnou neobvykle tvarovanými květy. Jen pamatujte, že listy stříháme až s nízkými mrazivými teplotami. Některé kosatce jsou mrazuvzdorné, ale obecně je vhodné na zimu je přihrnout 3-5 cm písku.