Kosatce: Když se o ně teď po odkvětu nepostaráte, budou trpět

Kosatce jsou krásné pestrobarevné rostliny, které jsou ozdobou nejedné zahrádky. Pokud chcete, aby vám vydržely v kondici po mnoho let, prospěje jim správná péče právě teď, po jejich odkvětu.

Pestrobarevné a nepřehlédnutelné kosatce se řadí mezi oblíbené trvalky našich babiček, jelikož se díky své nenáročnosti a dlouhověkosti pěstují a šlechtí již stovky let. Dokonce jsou nejdéle pěstovanou květinou v Evropě. Nejenže kosatec uchvátí svým zjevem, ale je také vhodný k pěstování pro všechny začátečníky. Jedná se o velmi odolnou květinu, která nakonec zvládne i leckterý nedoraz a bude vás na zahradě těšit mnoho let.

Jak správně pečovat o kosatce:

Kosatec neboli iris

Jedná se o vytrvalou rostlinu s typickými dlouhými úzkými listy, která poměrně bohatě kvete. Její květy mají neobvyklý tvar a příjemně voní. V současné době si můžete vybrat z nepřeberného množství kultivarů ve všech možných odstínech a velikostech. Stejně tak můžete vybírat podle výšky. Některé druhy mají až 130 cm dlouhé řapíky, trpasličí odrůdy zas dorůstají do výšky kolem 10 až 15 cm.

Pokud chcete, aby krášlily vaši zahrádku co nejdéle, stačí jí dopřát pár základních podmínek. V případě, že chcete mít stále krásné a početné květenství bez vybledlých květů, je potřeba se o kosatce náležitě postarat. Prozradíme vám, jak na to.

Každý druh kosatce kvete v jiný čas

Různé odrůdy kosatců začínají a končí kvetení v různém období. Jeho délka se odvíjí od konkrétní odrůdy, stáří rostliny a podle momentálních povětrnostních podmínek. Nejvíce květů mají kosatce ve 4. roce po výsadbě. Podle začátku kvetení se dělí na rané odrůdy, které kvetou zpravidla v květnu, na středně rané s květy kvetoucí během konce května a počátku června, letní odrůdy kvetou během června a pozdní pak v polovině července. Tzv. remontanti kvetou dokonce dvakrát v jedné sezóně, tedy ​​na jaře a na podzim.

Proč kosatcům odebírat odkvetlé květy

Kosatce plné květů jsou opravdu nepřehlédnutelné, ale postupně okvětní lístky vadnou a usychají. Nejenže to působí neesteticky, ale hrozí, že se vám kosatce rozmnoží. V místech opadaného květenství se totiž tvoří semenné lusky, které se vysemení do půdy a příští jaro vyklíčí.

Zrání semen a prorůstání mladých výhonů pak bere sílu starším rostlinám k jejich plnohodnotnému růstu. Pokud pěstujete hybridní druhy, bude přerůstání kosatců dokonce vykazovat degenerace odrůdy. Stejně tak odebráním odkvetlého květu napomůžete k rozkvětu dalších poupat.

Včasné prořezávání sušených květin pomůže poskytnout bohaté a svěží květy pro příští sezónu a dospělé rostliny nebudou plýtvat energií na tvorbu semen. Vybledlé a neřezané výhonky způsobují choroby rostlin: mohou se zde objevit hniloby, houby a škůdci.

Jak květy odstranit

V průběhu květu byste měli vybledlé a oschlé okvětní lístky co nejdříve odstranit i spolu s jádrem. Měli byste být opatrní, abyste nepoškodili zbytek květů a poupat. Přesný návod jste mohli vidět ve výše uvedeném videu. Tento proces provádějte přibližně dvakrát do týdne. Květy vždy odstraňujte za suchého a slunečného dne, vyhnete se tak možné hnilobě v oblasti odlomení či řezu.

Po odkvětu se postarejte i o listy

Jakmile kosatce odkvetou, postarejte se také o jejich listy. Vrchol seřízněte kuželem do výšky 14 až 15 cm od země, odříznuté části zlikvidujte a kořeny posypte suchou půdou. Po celou sezónu odstraňujte vždy suché a zažloutlé nebo poškozené kusy. Zelené výhonky neodřezávejte až do konce sezony, tedy do naprostého odkvětu. Rostlina tak v sobě bude mnohem lépe koncentrovat a uchovávat potřebné živiny a vitamíny na zazimování. Aby měly kosatce dostatek energie do další sezony, je nutné nechat pouze listy, stonek s květem opatrně odlomit. Na rostlině tak zůstanou pouze zdravé listy, které budou čerpat potřebnou energii.

