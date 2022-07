Krásnoočko: Bezúdržbová trvalka našich babiček vydrží všechno a září na dálku

Krásnoočko je prérijní roslina, která snadno odolá prosluněným horkým dnům i mrazům. Jak pěstovat půvabná krásnoočka, která nádherně kvetou až do podzimu?

Zdroje: cs.wikipedia.org, chalupari-zahradkari.cz, www.nkz.cz

Krásnoočka jsou nenáročná na pěstování

Není nic krásnějšího než rozkvetlá zahrada. Obyčejně je každý záhon nádherný od jara do konce léta, ale sezonu můžete protáhnout i tím, že si vysadíte do zahrady rostliny kvetoucí i na podzim. Mezi takové patří krásnoočka, která mohou být jak letničky, tak i trvalky.

Krásnoočko prospívá na plném slunci, v horkém i suchém prostředí. Zdroj: Shutterstock.com

Do trvalkových záhonů patří krásnoočka

Bohatě kvetoucí nenáročná trvalka je radost pro každého pěstitele, k takovým rostlinám rozhodně patří i krásnoočko. Mezi často pěstovaná krásnoočka patří například velkokvětý druh Coreopsis grandiflora. Je to v trsech rostoucí nevysoká rostlina, která bude vaši zahradu zdobit a můžete si vybrat z mnoha vyšlechtěných variant této oblíbené trvalky, vhodných do zahrad i dvorků. Hodí se výborně do trvalkových záhonů, některé varianty jsou však vhodné i do skalky.

Krásnoočko přeslenité (Coreopsis verticillata) má jemné lístky, které se nápadně podobají kopru, a je to také trvalka. Tvoří velké trsy, je nižšího vzrůstu než velkokvětý druh a je vhodná i do květináčů, nicméně není problém zasít ji do záhonu.

Krásnoočko přeslenité (Coreopsis verticillata) je trvalka. Zdroj: Shutterstock.com / Anna Gratys

Pokud krásnoočko polehává a trsy nedrží dobrý tvar, pak máte možná čest s druhem krásnoočko různolisté (Coreopsis basalis). Tento druh se pěstuje jako jednoletka, stejně tak jako příbuzné krásnoočko dvoubarevné (Coreopsis tinctoria). Jestliže chcete rostliny i příští rok, pak nezapomeňte koncem léta posbírat jejich zralá semena. Tyto dvě rostliny jsou letničky.

Krásnoočko dvoubarvé (Coreopsis tinctoria) patří mezi jednoletky. Zdroj: Shutterstock.com / guentermanaus

Jak pěstovat krásnoočka

Těmto rostlinám vyhovují lehčí humózní půdy a hodně slunce. Jsou to květiny, které jsou ze své domoviny zvyklé na nedostatek vláhy i dlouhé horké dny. Proto v našich zahradách rostou kdekoli a bez velkého přičinění. Tyto převážně žluté až oranžové kvetoucí rostliny dobře klíčí ze semen a ani jejich množení není náročné. Dokáží se samy vysemenit do záhonu, ale můžete je také rozmnožit rozdělením trsu, které je vhodné každý třetí rok. Zimu zvládají krásnoočka bez problémů a není nutné je přezimovat nebo jinak připravovat na období mrazů.