Krčková hniloba cibule: Jak se jí vyvarovat už při sklizni. Nepodceňte to!

Patříte mezi nadšené pěstitele cibule a těšíte se, až ji budete mít pěkně doma v suchu? Někdy vám může radost zkazit zákeřná krčková hniloba. Ovšem nenechte se zaskočit, této záludné chorobě se dá snadno předcházet.

Cibule je jedna z nejběžnější zeleniny, která se používá v kuchyni téměř denně. Pěstuje se v mnoha odrůdách, které se od sebe vzájemně odlišují tvarem a barvou.

Předpokládá se, že původem pochází tato rostlina ze střední Asie, a to z planě rostoucího druhu Allium oschaninii. Její léčebné účinky jsou známy už z dávnověku a důkazem toho jsou nejen hliněné tabulky Sumerů, zmínky v Bibli či staroegyptské papyry, ale i naučné knihy starověké Indie a Číny. Historicky byla cibule hned vedle soli jedním z prvních základních koření prostých vrstev. Staří Římané dokonce nazývali cibuli jako „unio“, což v překladu zní velmi poeticky jako „velká perla“.

Předpokládá se, že původem pochází tato rostlina ze střední Asie, a to z planě rostoucího druhu Allium oschaninii.

Přestože cibule léčí, může onemocnět

Pěstujete cibuli, která vypadá po celou dobu na zahrádce naprosto zdravě a zdá se, že rostliny skvěle prospívají až do doby sklizně. Bohužel se často namane situace, kdy cibule začne během uskladnění zahnívat, postupně sesychat, slupka postupně šedne pod vlivem plísně a může veškerou úrodu zcela znehodnotit. A v tuto chvíli napadá každého z nás, co s tím a jak tomu předejít do dalších let. Neztrácejte hlavu, na vše je vždy řešení!

Cibule by se měla sklízet za suchého počasí. Zdroj: shutterstock.com

Krčková hniloba cibule je zrádná

Krčková hniloba cibule (Botrytis alli) je nejčastější skládkovou hnilobou cibule kuchyňské. Jednotlivé cibule postupně měknou, hnědnou a na povrchu se objevuje jemný hnědošedý povlak houby, na kterém se časem dělají plochá černá tělíska. Napadené cibule začínají předčasně rašit, mumifikovatí nebo hnijí. Hniloba napadá cibule postupně od vrcholů a na podélném řezu je znát zbarvení suknic dohněda.

Antraknóza, jak se krčková hniloba cibule jmenuje odborně, se šíří pomocí infikovaných sazeček a přetrvává nenápadně v rostlinách po celou dobu růstu. Pouze za dlouhodobě deštivého počasí se může projevit i ke konci vegetace nebo v průběhu sklizně.

Napadené cibule začínají předčasně rašit, mumifikovatí nebo hnijí. Zdroj: shutterstock.com

Vyplatí se správný postup sklizně

Cibule by se měla sklízet za suchého počasí. Rostliny je nejlepší vytrhat ručně a rozložit je volně na záhon, kde je dobré nechat je asi týden zatáhnout. Případný déšť rostlinám zas tak neublíží. Po zatažení a dostatečném zavadnutí natě cibule po 5 až 10 kusech svažte do svazků. Je prospěšné zavěsit je na místa, kde dostatečně proudí vzduch, nejlépe venku pod střechou. Vyhovující je stín až polostín, protože se rozhodně nevyplatí sušit cibule přímo na prudkém slunci. Mohlo by dojít k zbytečnému popálení.

Po zatažení a dostatečném zavadnutí natě cibule po 5 až 10 kusech svažte do svazků. Zdroj: shutterstock.com

Jak předejít znehodnocení úrody?