Zimní období nabízí kromě často nevlídného počasí také mnohé zajímavé zážitky, třeba při pozorování ptáčků, přilétajících na krmítko. Většina z nás jim v této době ráda přilepší, je ale potřeba dobře rozmýšlet, co se na jejich jídelníčku objeví.

Zimní období je pro divoká zvířata i ptáky časem, kdy se musí hodně uskromnit. Jsme tady ale ještě my, lidé, kteří jim můžeme nabídnout pomoc a trochu krmení, které v přírodě, zvláště pod sněhovou pokrývkou, jen těžko hledají. Snadnou příležitostí jak spojit příjemné s užitečným je zavěšení nebo připevnění ptačího krmítka na dohled od okna. Můžeme tak pomáhat a zároveň se těšit pohledem na pestrobarevné opeřence, kteří se k nám začnou brzy slétat.

Více o správném přikrmování ptáčků se dozvíte také na youtube Hlavního města Prahy:

Zdroj: Youtube

Semínky chybu neuděláme

Když se rozhodneme ptáky přikrmovat, je nutné také správně vybrat, čím jim přilepšíme. Ne všechno, co nám doma zbyde, můžeme do krmítka položit. Co je tedy nejvhodnější? Jednoduše je možné konstatovat, že nejsnáze stravitelné a nejprospěšnější jsou semínka, která mohou ptáci za příznivých podmínek sami najít v přírodě. Je to pro ně nejpřirozenější, a tedy také nejlepší. Rozhodně proto neuděláme chybu, když jim nabídneme třeba slunečnicová semínka, která jsou navíc plná tuku, jenž je pro přežití v zimě důležitý.

Proso, pšenice, kukuřice...

Každý, kdo někdy choval andulky nebo papoušky dobře ví, jak rádi louskají proso. Stejně je to i s venkovními ptáky, a tak se mohou ti naši domácí se svými divokými přáteli klidně podělit i o svoji večeři. Nemusí jít ale jen o proso, větší ptáci nepohrdnou ani jinými zrníčky jako je oves, pšenice, nebo dokonce kukuřice. Zrní mohou ptáci dostat buď vcelku, nebo například ve formě ovesných vloček, krupek a podobně. Kdo by si nevěděl rady a obával se možné chyby, určitě neprohloupí, když ve specializované prodejně koupí sáček již namíchaného krmiva.

Oříšky ptáci milují, na lojové koule pozor!

Stejně jako zrní, obsahují velké množství důležitých výživných látek také ořechy, ať už jde o vlašské, lískové, nebo třeba arašídy (ačkoliv – jak víme – v tomto případě vlastně o ořechy nejde). Chceme-li jim dopřát lojovou kouli, pak nesmíme zapomenout, že je třeba ji vybalit ze síťky, v níž se většinou prodává. I když je snadné ji v tomto obalu zavěsit třeba na strom, v mnoha případech se již stalo, že se ptáci do síťky zamotali a místo záchrany života se jim krmítko stalo smrtící pastí.

Použité kokosové ořechy nevyhazujte, skvěle je zužitkujete pro přípravu krmítka

Domácí strava

Budeme-li si chtít s přípravou krmení pro ptáky pohrát, můžeme jim připravit výživnou a jistě i chuťově zajímavou směs ze strouhaného ovoce a zeleniny, jako jsou jablka, mrkev a další. Přidat můžeme i uvařená vajíčka. Také strouhanku, ale v tom případě je potřeba dát si dobrý pozor, aby neobsahovala sůl. Zeleninové a ovocné krmení ptáčkům dopřejme ale jen v případě, kdy není venku silný mráz, aby se z krmení brzy nestala jen tvrdá hrouda.

Lidské potraviny raději vynechme

Co by se na krmítku rozhodně objevit nemělo? Vždy přemýšlejme tak, že my, lidé jsme sice součástí přírody, ale přece jen trochu specifickou. I když máme rádi slané rohlíky, tak strouhanka z nich ptákům nijak neprospěje, stejně jako suchý chléb, natož pak zbytky kynutého pečiva, či dokonce knedlíků. Není to nic složitého, stačí jen stále myslet na to, že by ptáci měli dostat co nejpřirozenější stravu, tedy ideálně bez lidské úpravy. Pak se budeme moci těšit nejen pohledem na jejich hemžení na krmítku, ale také dobrým pocitem, že jim skutečně pomáháme.

