Co dát ptákům do krmítka a jak vyrobit to nejlepší?

Ptáci si mohou stejně jako lidé zobnout toho, na co mají právě chuť. Jediný rozdíl je, že nepotřebují talířky.

Nejdříve vyrobte rám krmítka. Velikost rámu záleží na tom, kam budete chtít krmítko umístit, může například kopírovat celý parapet okna. Uřízněte čtyři díly rámu z latě o průřezu cca 3krát 4 cm a spojte je lepidlem na dřevo a dřevěnými kolíčky. Vnitřní příčky můžete do rámu vlepit současně. Zespodu rámu přilepte a pro jistotu i přibijte nebo přišroubujte dno ze sololitu. Do dvou rohů našroubujte kovová očka s vrutem. Celé krmítko natřete bílou barvou. Po zaschnutí ho položte na parapet a pomocí provázku, který provléknete očky v rohu krmítka, ho přivažte k rámu okna či k ozdobné mříži. Do jednotlivých oddílů můžete založit různé druhy krmení pro různé druhy ptáčků a případně nad něj přivázat i sololitovou střechu, aby jídlo nemoklo.

Ptáci ocení různá semínka Zdroj: Shutterstock.com

Co jim bude chutnat?

Hlavně semínka. Proso, slunečnice, konopí, mák, lněné semínko, řepka, drcená jádra vlašských a lískových ořechů. Můžete si směs koupit nebo namíchat. Z lidské stravy jim nabídněte ovesné vločky, neslanou strouhanou housku, maso nakrájené na kousky, strouhanou mrkev, tvaroh, sádlo. V přírodě můžete nasbírat plody a bobule: jeřabiny, černý bez, hloh, rakytník, břečťan, semínka bodláků. Zkuste příští rok sehnat i „zadinu“, tedy odpad od mlátiček a čističek obilí, obsahující spoustu lákavých semen plevelů.

Kreativ Zdroj: Kreativ.cz

