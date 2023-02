Prázdné krmítko: Známe důvody, proč k vám ptáčkové nelétají

Zima je v plném proudu a teploty hluboko pod nulou jsou pro naše ptactvo doslova zdrcující. Chcete-li tedy pro naše opeřence něco udělat, založte jim krmítko. Pokud jste jim ho už přichystali, ale nelétají do něj, někde bude chyba. Pomůžeme vám ji najít!

Jistě víte, že v průběhu zimy mají ptáčci velký problém sehnat v přírodě potravu, proto byste na ně měli myslet a pomoci jim zimu překonat. Ideálním řešením je krmítko, které nejen pěkně na zahradě vypadá, ale navíc skvěle funguje, pokud se umí správně připravit.

Ptáci mají nejrůznější chutě

Podívejte se na video, jací ptáčci k nám v zimě létají na krmítko:

Pokud už jste krmítko přichystali a stejně vám do něj nelétají ptáci, nejspíš jste někde udělali chybu. Pojďte se s námi podívat, kde se chybuje nejčastěji, abyste vše mohli co nejdříve napravit.

Nejčastější příčinou bývá zkažené krmení. Semínka, která ptáčkům dáváte do krmítek, mohou být totiž plesnivá. Raději je tedy pravidelně vyměňujte a zkoušejte různé semenné směsi, sami tak uvidíte, jaká směs opeřencům chutná nejvíce, a u té zůstaňte. Možná budete překvapeni, ale i ptáci mají stejně jako lidé různé chutě, potřeby a preference. Když přihodíte k semínkům sem tam i čerstvého červa, ptáčci vás budou milovat.

Krmítko pro ptáky z PET lahve je snadné na výrobu. Zdroj: Shutterstock

Pozor na výskyt dravců a krmivo bez plísně

Dalším důvodem, proč je vaše krmítko prázdné, je možná to, že se v okolí zahrady vyskytuje dravec. Tím pádem se tam malí opeřenci necítí bezpečně a vaše krmítko tak zeje prázdnotou. Výjimkou není ani strach z kočky či jiného zvířete, které na ptáčky útočí.

Nejednou se stalo i to, že ptáčci krmítko opustili kvůli jeho nesprávnému umístění. Krmítko by mělo být kryté a dopřávat ptákům dostatek soukromí. Pokud je na pláni, kde do něj fouká a je odevšad vidět, ptákům se v něm nelíbí a po čase ho přestanou navštěvovat. Je tedy nutné pro ně zabezpečit krytí před predátory, ale tak, aby z krmítka šlo snadno a rychle odletět.

Krmítko pro ptáčky vyrobíte i z toaletní ruličky. Zdroj: Shutterstock

Krmítko udržujte čisté a pravidelně ho dezinfikujte

Ptáci nemají rádi nepořádek, snažte se tedy krmítko udržovat čisté. Ideální by bylo každé dva týdny, ale je jasné, že ne každý na to má čas. Jednou za měsíc byste se však přemoci měli. Vyčistěte ho dezinfekčním roztokem, abyste zamezili možnosti přenosu salmonely a dalších bakterií. Opláchněte a nechte uschnout. Pak teprve nasypejte čerstvé krmení.

Udělali jste vše, co vám radíme, a ptáci stejně nikde? Pak se rozhlédněte kolem, zda nemají v okolí potřebnou potravu z přírodních zdrojů. V takovém případě pro ně nic udělat nemůžete a buďte rádi, že se nasytí sami a vy budete bez práce.

