Kroton: jak so o něj starat, oživit skomírající listy a vrátit ho do života?

Listy krotonu mohou někomu připomínat malířovu paletu. Nespočet barev, které se do sebe vzájemně rozlévají a jsou vskutku přírodním uměleckým dílem. Chcete, aby váš kroton prospíval a byl dominantou vašeho domova? Vše se točí jen kolem jeho správného a pečlivého pěstování.

Podivec pestrý neboli kroton (Codiaeum variegatum)

Jedna z nejbarevnějších pokojových rostlin. Tento tropický keř z čeledi pryšcovitých k nám byl dovezen v polovině 19. století z jihovýchodní Asie. Dospělé rostliny počátkem jara vytvářejí nenápadné drobné květy krémové barvy. V pokojových podmínkách je však květenství spíše vzácností.

Tuhé kožovité listy mohou být úzké, dlouhé, vejčité nebo dokonce spirálovitě stočené. Mají také pestrou škálu barev. Od žluté, oranžové či zelené až po červenou i hnědou. Sytá barevnost listů je způsobena především velkým množstvím světla. Jakmile ho mají nedostatek, listy barvu ztrácejí. Aby byly stále krásné a vitální, nesmějí se při jeho pěstování dělat zásadní chyby. Listy by v lepším případě bledly, v horším osychaly a opadávaly.

Když nemá kroton dostatek vláhy, listy schnou a opadávají. Zdroj: shutterstock.com

Co potřebuje a čemu je potřeba se vyvarovat

1. Nesnáší průvan

Kroton je tropická rostlina a proto k přežití vyžaduje teplé povětrnostní podmínky. Nesnáší teploty pod 16 °C. Nikdy ho nedávejte na místa, kde je průvan nebo špatně utěsněné okno. Je milovník stojatého vzduchu, kdybyste udělali tuto chybu, dá vám to brzy najevo suchými listy a jejich rychlým opadáváním.

Kroton potřebuje dostatek vláhy, rosteho! Zdroj: shutterstock.com

2. Vlhkost vzduchu

Zásadním požadavkem na úspěšné pěstování je vysoká vlhkost vzduchu. Hlavně to platí pro mladé rostliny, ty jsou nejchoulostivější. Suchý vzduch by neprospěl dobrému růstu a jeho životnosti. Jestliže bydlíte například v bytě s ústředním topením, používejte zvlhčovač vzduchu či pravidelné jemné rosení, anebo můžete listy potírat vlhkým jemným hadříkem.

Pro dostatečnou vláhu můžete listy krotonu potírat vlhkým hadříkem. Zdroj: shutterstock.com

3. Změna prostředí

Kroton nemá rád stěhování z místa na místo. Střídání prostředí je pro něj složité. Obtížněji se přizpůsobuje novým podmínkám a v lepším případě, když to vůbec zvládne, může se aklimatizovat velice dlouhou dobu.

4. Světlo a slunce

Kroton miluje slunce a světlé místo naprosto vyžaduje, aby se správně vybarvil. Velmi dobře snáší přímé sluneční paprsky a potřebuje je minimálně 4 až 5 hodin denně. Odměnou vám budou krásně probarvené a dobře rostoucí listy. Ideálně se mu daří na západním nebo východním okně, přímo u jižních oken se postarejte alespoň o částečné zastínění před letním úpalem. Kdyby měl kroton málo světla, listy by rostly pomalu, místo vzpřímeného růstu by postupně by klesaly a nakonec by upadly.

Krotony vykvétají drobnými kulovitými květy. Zdroj: shutterstock.com

5. Vhodná zemina a odpovídající velikost květníku

Půdu potřebuje lehkou a propustnou. Nejlépe ve složení: drnovka, rašelina, listovka a písek. Je to lehké a propustné složení substrátu, do kterého můžete přesadit mladé rostliny. Starší stačí přesadit jednou za dva až tři roky. Pokud kořeny vyplní celý květináč, je čas na přesazení.

6. Správné hnojení

Kroton vyžaduje každé dva týdny v období od dubna do srpna speciální minerální hnojivo nebo výživu pro rostliny s barevnými listy.

7. Odpovídající zálivka

Vláhy potřebuje kroton tak akorát. Se zálivkou vždy počkejte, až substrát trošku vyschne. Rostlinu nevystavujte ani trvalému suchu, ani dlouhodobému přemokření. V zimě zálivku omezte, protože kvůli nedostatku světla je rostlina méně aktivní, málo roste, méně vody vypařuje a tím pádem i saje. Výborně snáší i občasné sprchování ve vaně.

8. Předcházejte škůdcům

Potěšení krotonu ve vlhkém vzduchu přímo nahrává suchomilným škůdcům, kteří si rádi přijdou smlsnout, když nejsou pečlivě dodržovány kvalitní podmínky dostatku vláhy. Svilušky a červci patří mezi nejčastější příživníky. Proto zavlažujte tak, jak kroton vyžaduje.

