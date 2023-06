Jak se zbavit hrabošů? Vyrobte větrnou turbínu z PET lahve, nenávidí její zvuk

Pipláte se s rostlinkami na záhonech, čekáte bohatou úrodu, jenže vám zahradu křižují hraboši a krtci a vaše plány na šťavnaté křupavé plody jsou rázem fuč? Nedejte drobným záškodníkům šanci. Vyrobte jednoduchou pomůcku, která je spolehlivě odežene, její zvuk jim totiž není po chuti.

Na první pohled jsou to roztomilé chlupaté kuličky s malým čumáčkem, jakmile ale začnou řádit na vaší zahradě, nic před nimi nezůstane uchráněno. Okusují naprosto všechno. Kořeny stromů, stromky samotné a zeleninu. Dokáží se postarat téměř o celou úrodu, Až nezbyde takřka nic. Hraboši klamou tělem a na své zahradě je opravdu nechce hostit žádný z pěstitelů. Jenže jak se jich zbavit? Vyzkoušejte naše typy.

Zvuk, který nesnesou

Naštěstí existují metody, jak se s hraboši vypořádat. Jeden z nejosvědčenějších je větrná turbína. Její zvuk přivádí hraboše k šílenství, stejně jako krtky a hryzce.

Jak si jednoduše z PET lahve a zadarmo takovou plašičku vyrobit, se podívejte ve videu:

Buď můžete větrnou turbínu vyrobit jen tím, že plastovou lahev několikrát naříznete, tak jak vidíte na videu, a ohnete, aby se do vzniklých lopatek mohl opřít vítr. Pak už jen hrdlem nasaďte na delší tyč a zapíchněte do půdy. Použít můžete bambusovou, ale zkušenosti zahrádkářů doporučují spíš kovovou. Zvuk narážejícího plastu o kov bude pro malé záškodníky mnohem intenzívnější a rušivější. Malou nevýhodou je, že turbína funguje jen za větrného počasí, proto je dobré tuto metodu plašení zkombinovat ještě s několika dalšími.

Vyrobte si důmyslný odpuzovač. Z PET lahve je prakticky zadarmo. Zdroj: Shutterstock

Vsaďte na přírodu

Hraboši jsou poměrně vybíraví a nešmakují jim některé rostliny a bylinky. Ostatně to věděly už naše babičky, takže do zeleninových záhonů vysazovaly i afrikány. Hrabošům vadí i česnek, až jej tedy budete vysazovat, vzpomeňte si na to a klidně jej rozesaďte po celém záhonu. Pomohou i ledabyle rozházené lístky máty, ty též hlodavcům nevoní a nechutnají.

Pár opatření

Pořídit si na zahradu můžete i elektronické odpuzovače, nebo zkoušet vykuřování hrabošů. Dobré je jim ale nedat šanci se na vaši zahradu vůbec dostat. Pokud máte kompost, pravidelně jej kontroluje. Tam si malí záškodníci rádi dělají cestičky a lebedí si v něm. Pravidelně odstraňujte i spadané ovoce pod stromy, láká hraboše jako pochoutka z luxusní restaurace. A sekejte trávu, hraboši mají rádi čerstvá stébla, když jim zamezíte jejich přísun, poohlédnout se raději jinde.

Zapojit do boje proti hrabošům můžete i čtyřnohé členy domácnosti. Zdroj: Shutterstock

Ekologická likvidace

Zní to děsivě, ale zbavit hrabošů se můžete i přirozenou cestou. Když na svůj pozemek přilákáte pro hraboše přirozené predátory. Jestli vlastníte kočku, půjde to lehce. Mírně jí utáhněte opasek, aby byla nucená se poohlédnout po něčem na zub v přírodě. Uvidíte, že po hraboších za chvíli nebude ani památky.

