Jak vypudit krtka ze zahrady: Zkuste trik se starou textilií a petrolejem

Zelený, rovný a připomínající koberec. To je sen mnoha majitelů trávníků. Jenže ten často naruší malý roztomilý tvoreček, který shání v podzemí potravu a sem tam chce vykouknout ven. Jenže právě tato krtkova touha vytváří krtince, z nichž mnozí doslova šílí. Jak vypudit krtka ze zahrady?

Krtek je české jméno pro 13 rodů malých savců z čeledi krtkovitých. Na našem území je neznámějším zástupcem krtek obecný. Ten žije v podzemích chodbách, které vyhrabává krátkými, ale silnými předními tlapami. Na povrchu je krtek snadnou kořistí pro dravce nebo kočky. Je totiž prakticky slepý. Krtci vaši zahradu úmyslně neničí. Hledají pochoutky jako jsou housenky, brouci a žížaly. Někteří ze zástupců hmyzí říše jsou však mnohem škodlivější než krtek. Ten navíc provzdušňuje půdu a zabraňuje jejímu zhutnění. Pokud se ale přesto rozhodnete, že ho pošlete k sousedům, přinášíme vám užitečné a humánní tipy, jak krtka vypudit.

Co je petrolej?

Petrolej neboli kerosin či kerosen je směs uhlovodíků, která se získává destilací ropy. Je čirý a typicky zapáchá. Má také malou viskozitu. Způsob, jak ho vyrobit, znali už perští a čínští alchymisté, avšak výrobu započal až Kanaďan Abraham Gesner v roce 1846. Díky tomu nastal rozmach petrolejových lamp, které dodnes obdivujeme a někteří je i sbírají. Nyní se petrolej používá jako rozpouštědlo, palivo do kamen, ale především je pohonnou hmotou v letadlech s tryskovým motorem. Petrolej je biologicky rozložitelný, neměl by se však používat u potoků či řečišť. Mohlo by dojít ke kontaminaci. (Zdroj: http://uloziste.primalex.cz/gallery/petrolej.pdf)

Krtek má velice jemný čich, proto základ všech přípravků bude něco, co mu nevoní Zdroj: Ondrej Prosicky / Shutterstock.com

Krtek, textilie, petrolej

Krtek má velice jemný čich, proto základ všech přípravků bude něco, co mu nevoní a odpuzuje ho. Jednoho dne mu totiž dojde trpělivost. Stačí vzít starý hadřík a namočit ho do zředěného petroleje. Ten je k dostání v hobby marketech nebo drogeriích. Do litrového kbelíku nalijte 100 ml petroleje a do roztoku vložte starý hadřík. Raději použijte rukavice, abyste měli kůži chráněnou. Poté rozhrabte krtinec. Lépe tak najdete vchod do podzemí. Do díry vložte namočený hadřík a nechte působit. Opakujte tak dlouho, dokud se vám budou krtince na zahradě tvořit.

Přípravek na nádobí, olej a voda

Další přírodní repelent se skládá z detergentu, oleje a vody. Smíchejte 1/2 šálku ricinového oleje a tekutého mýdla na nádobí. Směs pořádně promíchejte a přilijte tolik vody, abyste měli 1 litr roztoku. Nyní jej můžete nalít do chodbiček a kolem krtinců. Krtkovi se nebude líbit, že mu klouže půda pod tlapami a odstěhuje se během jednoho či dvou dní. Roztok znovu aplikujte po dešti nebo přibližně každý týden, podle potřeby. Pokud se počáteční aplikace nezdá účinná, přidejte do vody více koncentrátu mýdla a ricinového oleje a znovu použijte.

Krtek nemá rád kočičí a psí výměšky Zdroj: Astrid Gast / Shutterstock.com

Vůně, které nemá krtek rád

Krtek také nemá rád kočičí a psí výměšky. Využijte tedy vašeho mazlíčka a jeho odpad umístěte ke vchodu do podzemí. Nezapomeňte jej umístit do všech krtinců. Také některé rostliny jako narcisy nebo měsíček nemá krtek rád. Pokud je máte vysazené, nikdy se k nim ani nepřiblíží. Cibule narcisů jsou pro něj totiž jedovaté a měsíček obsahuje pyrethriny, které odpuzují brouky, jimiž se krtek živí. Je na něj také příliš aromatický. Nevoní mu rovněž máta nebo pelyněk. Bylinky tedy můžete natrhat a umístit je do vchodu krtčí hromádky.

Ryby a káva

Neví se přesně proč, ale krtek nesnáší rybinu. Tedy typickou rybí vůni. Pokud tedy máte na zahradě krtka, udělejte si rybí párty. Zbytky kostí a hlav umístěte do krtinců. Krtek by se měl rychle přestěhovat. Podobně působí i kávová sedlina. Tu je nutné nasypat přímo do chodbičky. Vůně tak bude černého tvorečka více otravovat.

Zdroje: nase-rec.ujc.cas.cz, cestakbydleni.cz, abecedazahrady.dama.cz/krtek a www.ctidoma.cz