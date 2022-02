Než vyženete ze zahrady krtka, využijte krtince ve svůj prospěch. Budou se hodit

Lákat krtka do zahrady by bylo asi dost zvláštní, nicméně je dobré vědět, že krtek vaší zahradě škodí mnohem méně než jiní tvorové. Hromádky krtinců samozřejmě milovníky na krátko sestřižených trávníků nepotěší, ale jinak krtci skutečně nepředstavují žádné dramatické problémy. Naopak! Využijte krtinců k výsadbě!

Krtek vaší vzrostlejší výsadbě neuškodí

Krtci jsou zvířata, která většina zahradníků a pěstitelů nemá zrovna v lásce. Dokáží být ve své práci a podkopávání zahrady až neobyčejně vytrvalí. Vaše vzrostlé rostliny výskytem krtka však trpět nebudou. Upřednostňujete-li organický vzhled zahrady a místo trávníku máte louku, pak vás krtek nemusí trápit, ani zlobit. Jeho krtince nezašlapávejte, zabránili byste mu v přívodu vzduchu a kopal by o to vydatněji.

Krtka smíme jen ohleduplně vypudit. Zdroj: Shutterstock.com

Krtka odraďte pomocí plašiče

Krtek působí vrásky především na trávnících, kde tvoří typické krtince. Hromádky prsti nejen vyčuhují nad okolí, ale také se často během dešťů rozbahní. Máte-li travnaté hřiště, pak na něm krtky rozhodně nechcete, a podobné je to na celé zahradě. Krtky, kteří nevidí, ale zato skvěte slyší a cítí, můžete plašit pomocí různých malých zařízení na baterky.

Doma označujeme tyto drobné zelené krabičky jako „rádio pro krtky“. Tento plašič může iritovat i vás. Pokud se po zahradě dennodenně pohybujete, pak se vaší zahradě krtek rád a dobrovolně vyhne. Rádio pro krtky rozhodně nechte běžet během víkendu nebo dovolené, kdy budete mimo zahradu.

Chcete-li s krtkem bojovat přírodními prostředky, pak si pořiďte semena afrikánů, pryšce skočcového nebo řebčíku královského. Tyto rostliny krtka odpuzují, zato v zahradě budou zdobit a potěší proto hned dvakrát. I obyčejný pryšec je zajímavá rostlina, která vám nebude v záhonu překážet.

Využijte toho, co vám krtek připravil k nové výsadbě

Než se krtka zbavíte, využijte toho, co vám na zahradě nechal. Krtince jsou sice nevzhledné, ale jde o zeminu, která je výborně provzdušněná, a navíc neobsahuje zbytky plevelných rostlin. Posbírejte do kontejneru krtince lopatou a použijte zeminu z nich na pěstování rostlin. Krtci milují kvalitní půdu, a proto se vyskytují jen v některých částech zahrady, případně u vás ano, ale u souseda ne. Krtince jsou z převážné části tvořeny touto kvalitní zeminou, která je zhruba půl metru pod povrchem vaší zahrady. Krtince jsou proto plné živin a byla by škoda nevyužít jich. Pokud nebudete nic vysazovat, zeminu z krtinců zapracujte do půdy v záhonech nebo dejte na kompost.

Přítomnost krtka na zahradě nelze díky krtincům přehlédnout. Zdroj: shutternelke / Shutterstock.com