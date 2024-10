Krysa na zahradě nebo v blízkosti našich obydlí většinou vzbuzuje odpor a obavy. Je proč se nad jejich přítomností zamýšlet, protože se jedná o přenašeče mnoha více či méně závažných chorob. Navíc mohou poškodit úrodu i majetek. Co ale jejich přítomnost znamená a jak se jim postavit?

Krysy, i když se nám to nemusí líbit, jsou součástí přírody, někdo by mohl říct, že jsou to "Boží tvorové", jako všichni ostatní. To ale ještě neznamená, že se s nimi chceme dělit o prostor a potravu. Ačkoliv jejich přítomnost na pozemku do jisté míry značí rozmanitost životního prostředí, pro nás jde ještě o jednu, méně příjemnou zprávu: je na čase si kolem domu pořádně uklidit.

Jak na hlodavce naznačí také youtubové video v kanálu Protect Garden CZ:

Zdroj: Youtube

Co vede krysy na vaši zahradu?

Proč se najednou začaly krysy stahovat právě na naši zahradu? Momentů, které je k tomuto rozhodnutí dovedly, může být mnoho, ale na prvním místě to vždy bude dostatek potravy a prostor pro úkryt před nebezpečím.

Obojí jim často doslova nabídneme nedbalým úklidem zahrady, na které mohou zůstat jak například spadané ovoce, tak ale i zbytky jídla po nedělní grilovačce a podobně. Někdy se krysy bohužel stahují také k domům, jejichž majitelé krmí ptáky, případně dávají venku krmení kočkám. I takové zdroje nevítaní hlodavci ocení.

Neuklizený pozemek je pro ně ideální

Krysy potřebují nejen potravu, ale také úkryt před predátory a místo, kde se mohou v klidu přes den vyspat před svými nočními výpravami. Ideální prostor jim k tomu poskytují hromady neuklizeného dřeva, starý nábytek, který už měl být dávno ve sběrném dvoře, ostříhané větve, jež jsme chtěli už vloni nasekat a spálit…

Na neupravovaném pozemku si také rády vyhrabou nory, kde se cítí opravdu v bezpečí. Připravíte-li jim takové podmínky, můžete si být jisti, že váš pozemek dříve či později rozhodně najdou.

close info Topi Pigula zoom_in Krysy na svém pozemku nechceme

Znamení krysí přítomnosti

I když možná v první chvíli samotné krysy neuvidíte, mohou vás o jejich přítomnosti informovat hlavně exkrementy. Jakmile si jich všimnete, je čas zamyslet se nad velkou změnou. Co je třeba okamžitě udělat? Jednoduše řečeno: uklidit.

Podívejte se, kde všude by mohly krysy najít zbytky jídla, zkontrolujte popelnici nebo i odpadkové koše na zahradě, zda jsou dobře zabezpečené a zakryté. Ukliďte také již zmiňované hromady nepořádku, i kdyby šlo jen o přírodní materiál. Právě ten mají krysy nejraději.

Poznejte krysy lépe

Znáte-li svého nepřítele, můžete s ním také účinněji bojovat. A tak je dobré si pamatovat, že krysy nesnášejí změny ve svém teritoriu. Přesouváním zahradního nábytku z místa na místo, popojíždění s kolečkem nebo dočasné zanechávání košů nebo kýblů na krysami vychozených cestičkách, může udělat velkou část práce za nás. Tito hlodavci mají rádi svoje známé prostředí, kde se cítí bezpečně. Když jim ho nedopřejeme, je velká pravděpodobnost, že se půjdou ubytovat do jiného hotelu.

Predátoři jsou důležití

Krysa na pozemku sice značí pestrost přírody, ale na druhou stranu informuje o jisté nevyváženosti právě na našem pozemku. Pokud se tady může nerušeně procházet, zjevně zde nenaráží na přirozené predátory, z nichž by měla strach. Pes nebo kočka by tak mohli také vyřešit značnou část problému. Nemusí krysy přímo chytat, stačí, aby se pohybovali po zahradě.

Využijte všechny prostředky

Krysy na zahradě raději nenechávejte a pokuste se je vypudit všemi dostupnými prostředky. Úklid a odstranění dostupné potravy může být prvním krokem, nástrahy a pasti druhým, a pokud byste stále ještě nacházeli jejich produkty, případně krysu dokonce viděli, bude na čase zavolat odborníka. Vyplatí se to jak pro zahradu a dům, tak i pro vaše zdraví.

