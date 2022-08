Které letničky kvetou v srpnu: Hitparáda těch nejkrásnějších

Začíná druhý měsíc prázdnin a krásného letního počasí. Proto se můžete těšit ze stále rozkvetlé zahrady. Které letničky kvetou v srpnu a oblaží vás svými květy?

V osmém měsíci roku se můžete na zahradě těšit mnoha rozkvetlými trvalkami a okrasnými druhy keřů. Stejně tak i hlíznatými a cibulovitými druhy květin. Je to prostě radost pohledět. O které jde konkrétně?

Některé druhy slunečnice mohou dorůst až do výšky 2 m. Zdroj: Shutterstock

Slunečnice je symbol léta

Oblíbená letnička pochází původem ze severní Ameriky a je typická svým silným chlupatým stonkem s obřími řapíkatými listy a velkým charakteristickým květem. Některé druhy mohou dorůst až do výšky 2 m a je jim potřeba dopřát stabilní oporu. K pěstování si však můžete zvolit i nižší odrůdy, anebo rozvětvené s větším počtem květů na jedné rostlině. Květenství je převážně žluté barvy, ale můžete si pořídit i kultivary s hnědým, červeným, oranžovým nebo vícebarevným úborem.

Jiřiny každého uchvátí svými atraktivními a rozmanitými květy v mnoha barevných odstínech, a to v období od července až do pozdního léta. Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Pestrobarevné jiřiny

Květiny, které měly často osázené na zahrádkách už naše babičky. Každého uchvátí svými atraktivními a rozmanitými květy v mnoha barevných odstínech, a to v období od července až do pozdního léta. Jiřiny jsou dokonce mrazuvzdorné. Velice dobře se jim daří na slunných stanovištích, chráněných před s prudkým větrem. Jejich hlízy je potřeba vysadit v dubnu a po podzimním odkvětu by se měly vyjmout z půdy a vhodně uskladnit.

Jiřiny jsou původem ze střední Ameriky a nejvíce druhů najdete především v Mexiku. Už v 17. století je zde objevil španělský lékař Francisco Hernández, který je v roce 1651 ve svém prvním spise nakreslil a opatřil jednoduchým popisem.

Astry jsou lákadlem i pro užitečný hmyz. Zdroj: Shutterstock

Rozmanité astry

Úchvatné astry jsou předzvěstí blížícího se podzimu a jednotlivé druhy se od sebe liší velikostí, tvarem a barvou květů. Vaše záhony budou zdobit až do konce září v odstínech bílé, fialové, růžové, červené či vínové. Kuriozitou je i zeleně kvetoucí odrůda „Hulk“. Květní úbory bývají jednoduché, poloplné i plné, jehlicovité nebo kulovité. Většinou astry dorůstají do výšky 20 až 60 cm. Větvené nižší odrůdy velmi vynikají na skalkách, ty vyšší mívají řidší olistění a náramně se hodí k řezu do vázy. Astry milují slunná místa s výživnou a dobře propustnou sušší půdou. Určitě je chraňte před větrem, mají tendenci polehávat a snadno by se mohly i zlomit. A víte, co jim obzvlášť prospěje? Okopávání a provzdušňování zeminy.

Hledíky hrají v srpnu všemi barvami. Zdroj: Shutterstock

Hledíky jsou barevný koncert

Květiny, které kdysi zdobily téměř každou zahradu, se opět vracejí na scénu. Těšit se můžete nejen z nízkých druhů, které jsou vysoké kolem 10 až 20 cm, ale i z vysokých odrůd, které mohou vyrůst až do 1 m. Jejich bílé, žluté, fialové, oranžové, růžové a červené trubkovité květy připomínají zvířecí hubičky, a proto si vysloužily lidový název žabičky nebo psí či kočičí pusinky. Květenství vyrůstá v hroznech na dlouhých stoncích od června až do prvních mrazů.

