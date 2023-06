15 rostlin, které milují hnojení vaječnými skořápkami. Levandule není jediná

Zahrádkáři jistě dobře vědí, že vaječné skořápky nepatří do koše. Když už nic jiného, rozhodně se hodí do kompostu, ale také jsou použitelné na zahradě i jinak. Některým rostlinám vyloženě svědčí, dopřejte jim je přímo do půdy ke kořenům. Které to jsou?

Zdroje: www.ceskestavby.cz, adbz.cz Úžasné vaječné skořápky Vaječné skořápky téměř výhradě tvořené vápníkem jsou zajímavým materiálem z několika důvodů. Jsou pevné a jejich střípky ostré, což například vadí slimákům. Můžete se proto setkat s tím, že zahrádkáři skořápky shromažďují, pak nahrubo posekají nebo pomelou a tímto hrubším materiálem obsypávají mladé rostliny, které chtějí před plzáky a slimáky ochránit. Do skořápek se dají sít semínka a použít je jako dočasné nádoby, které pak lze celé přemístit do záhonu, ale především jde o materiál, který přidáním do půdy zvyšuje její pH. Jak vyrobit jednoduché hnojivo ze skořápek, vám prozradí Chilli farmer. Proč rostliny milují skořápky? Převážná většina rostlin, které běžně pěstujeme, je spokojena v neutrálních podmínkách. Čili pH okolo hodnoty 7 je pro takové rostliny nejvhodnější. Mnohé rostliny zvládnou i mírné výkyvy pH na obě strany, zatímco jiné druhy jsou striktně kyselomilné a dalším se daří nejlépe pouze v alkalických půdách. Už z toho je jasné, které rostliny budou nejvíce profitovat z domácích hnojiv ze skořápek či pomletého materiálu, který lze přidat přímo do záhonu. Pokud máte na zahradě kyselou půdu, což je atypické, skořápky defacto prospějí veškeré zeleni, protože jejich pomocí se bude pH přibližovat neutrálnímu. Nicméně běžně je veškerá půda spíš neutrální a použitím skořápek se zvýší. Hodnoty mohu vystoupat až nad 7,3 když již mluvíme o mírně zásaditém pH. Od 7,7 už jde o silně zásadité prostředí. Odpovídající pH je pro rostlin důležité, jelikož jen tehdy dokážou z půdy přijímat živiny. Vaječné skořápky je možné použít i drcené nebo rozmixované na prášek. Zdroj: Kimberly Boyles/Shutterstock.com Rosliny, kterým skořápky nejvíce prospívají Které rostliny milují alkalické půdy a budou proto vyloženě šťastné, když jim přilepšíte skořápkami? I když v půdě s neutrální pH přežijí, následující rostliny lépe prospívají v mírně alkalických půdách. Patří sem například levandule či rozmarýn. Ale také ovoce a zelenina jako jahody, česnek nebo cibule. Ve skupině rostlin, které vyžadují silně alkalickou půdu, čili rostliny kalcifilní či vápnomilné, jsou například některé fialky, plamének, čemeřice, mochna, pomněnkovec, šeřík, zlatice, tavolníky, hloh nebo trnka. Měření pH se určitě hodí u roslin, které vyžadují specifické podmínky. Zdroj: Sergey Kamshylin / Shutterstock.com Pokud máte pocit, že se rostlinám u vás nedaří a vaše zkušenosti a poznatky z pěstování jsou smíšené, vypůjčte si nebo pořiďte přístroj na měření pH. Existuje nejen testovací kit, podobný jako při testování bazénové vody, ale také digitální či analogový zápich, který vám ukáže hodnotu pH na konkrétním místě.