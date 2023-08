7 rostlin, které milují hnojivo z droždí: Papriky jsou jen jednou z nich

Chcete, aby vaše úroda paprik na zahradě doslova nakynula? Pak bude tou nejlepší volbou hnojivo z droždí. Není to vtip, právě tato surovina, nezbytná v pekařství a v kuchyni obecně, může pomoci i zahrádkářům k ještě větší úrodě. Které rostliny milují hnojivo z droždí?

Co je to vlastně droždí? Sice nám z lednice neuteče, ale i tak se jedná o živý organismus, lépe řečeno o živé organismy. Jde o kvasinky Saccharomyces cerevisiae, ale bez pořádného mikroskopu bychom si je smaozřejmě prohlédnout nemohli. Jsou velké kolem pouhých sedmi tisícin milimetru, a tak se jich do jednoho krychlového centimetru vejde na deset miliard. A to už je opravdu hodně pomocníků v boji za ještě lepší, větší a chutnější úrodu. Jak můžeme droždí na zahradě využít?

Jak si hnojivo z droždí vyrobit? Podívejte se na toto video:

V kuchyni i na zahradě

Droždí pomáhá jak v pekařském průmyslu, tak i doma v kuchyni tím, že jsou kvasinky schopné měnit cukry na alkohol a oxid uhličitý. Tím, že dochází ke kvašení, vznikají v těstě bublinky a pak všechno kyne tak, jak má. Na zahradě sice tento proces nevyužijeme, ale kvašení se hodí v každém případě. Právě tímto způsobem si totiž můžeme vyrobit výborné hnojivo. Nemusíme přitom kupovat žádné drahé přípravky v barevných plastových lahvích, stačí nám k tomu obyčejný větší kýbl, plevel, který vytrháme ze záhonu a právě droždí. Postup není nijak složitý a účinek překvapí. Které rostliny milují hnojivo z droždí?

Rajčata

Rajčata milují dusík pro růst svých listů a vytváření nových výhonků. Použití hnojiva z droždí může pomoci podpořit růst listů a celkovou vitalitu rostlin.

Papriky a feferonky

Podobně jako rajčata, i papriky a feferonky mohou těžit z dodatečného dusíku pro zelený růst. Fosfor a draslík obsažené v droždí mohou také podpořit tvorbu květů a plodů.

Salát

Salátové listy díky hnojivu z droždí porostou rychleji, protože dodatečný dusík také náramně prospívá. Hnojivo z droždí může pomoci udržet listy zdravé a zelené.

Bylinky

Bylinky jako bazalka, petrželka a oregano také mohou mít prospěch z organických živin obsažených v hnojivu z droždí.

Listová zelenina

I další listová zelenina, jako špenát, mangold nebo různé druhy salátů, mohou mít užitek z dodatečného dusíku a živin z drožďového hnojiva.

Cibule a česnek

Cibule a česnek mohou získat z hnojiva z droždí podporu pro tvorbu silných kořenů a lepší růst.

Okurky

Draslík obsažený v hnojivu z droždí podporuje tvorbu plodů a zlepšuje odolnost proti stresu.

Dýně a cukety

Dýně a cukety mohou z hnojiva z droždí budou lépe růst podpíří i tvorbu a vývin jejich plodů.

Jak na to?

Do kýble natrháme na deseticentimetrové kusy připravený plevel v takovém množství, aby zaplnil přibližně dvě třetiny nádoby. Tu pak asi do tří čtvrtin doplníme vodou, plevel tedy bude zcela potopený a ještě nad ním bude několik centimetrů vody. Takto připravený základ bychom nyní mohli přibližně dva týdny nechat na slunci kvasit, ale protože si chceme práci trochu zrychlit a budoucí hnojivo obohatit i o další důležité látky, přidáme ještě přibližně lžičku sušeného nebo odpovídající mnoství čerstvého droždí, rozmíchaného v troše vlažné vody.

Brzy uvidíme, jak vše začne kvasit. S přídavkem droždí bude proces u konce asi za tři dny a pak už můžeme přírodní hnojivo slít do konve, naředit v poměru 1 díl hnojiva k 10 dílům vody a zalévat. Tento postup je dobré opakovat dvakrát do měsíce, a to až do doby, než bude bohatá úroda dozrávat.

Papriky, okurky i rajčata ocení drožďové hnojivo Zdroj: Pixabay

Ještě jednodušeji

Další možnost hnojení dorždím je ještě jednodušší a rychlejší. Tentokrát nebudeme potřebovat nic jiného, než vodu a kvasnice. Použijeme jednu běžně velkou kostku na čtvrt litr vody - množství si upravíme podle toho, kolik rostlin potřebujeme pohnojit - a ve větší nádobě necháme dva dny kvasit. Následně dolijeme dvojnásobné množství vody a můžeme se pustit do zálivky.

Ani v jednom případě bychom ale drožďové hnojivo neměli používat na kořenovou zeleninu. Aktivuje totiž růst nadzemní části rostliny, což třeba u mrkve není tak nezbytné. Naopak bychom tím celou rostlinu zbytečně vysilovali.

Zdroje: magazindoma, drozdi, chalupari-zahradkari, mcfp