Zahradní rostliny odpuzující hlodavce a krtky: Tyto jsou užitečné nebo krásné

Hraboš, krtek, hryzec… Velký nepřítel zahrádkářů. Jak na ně pomocí vysazených rostlin? Přinášíme vám několik tipů, kterými si zahrádku zkrášlíte a zároveň odeženete nechtěného přistěhovalce.

Zdroje: bydleni.instory.cz, www.idnes.cz, www.chatar-chalupar.cz

Nejdříve vám přiblížíme, co všechno tito malí darebáci dokážou.

Krtek není hlodavec, ale...

Při hloubení tunelů vám omylem poškodí kořeny vašich pěstovaných rostlin. A ty jeho kopečky..achjo..

Hraboš polní je velmi problémový „týpek“!

Je rozšířený na 90 % našeho území. Největší problémy způsobuje lidem, kteří sousedí s polem nebo loukou. Hraboši se při orbě stáhnou do zahrad, kde drtí snad úplně všechno. Listy, cibule, stonky, kmeny mladých dřevin, kořeny… Samička přivede na svět za sezónu v několika vrzích přibližně 25 mláďat.

Hraboši dokážou zlikvidovat celou úrodu. Zdroj: Shutterstock.com

Hryzec vodní ožírá kořeny ovocných i okrasných dřevin

Hryzci se živí kořenovou zeleninou. Žijí samostatně v norách půl metru až metr pod zemí (to by se mi kopat nechtělo). Už jsem to v nějakém mém předchozím článku psala, ale nedá mi to napsat znovu! Kamarádka se šla vykoupat do bazénu, po cestě mrkla na cukety a zkonstatovala, že jsou „divný“. Chystala se je zalít po vycachtání těla ve vodě, ale přišlo velké překvapení…cukety nebyly. Ani lístek! Hryzec je stáhnul k sobě do země a zbyly jen dvě díry.

Prevence proti nastěhování hlodavců

Doporučuje se pravidelně sekat trávu (kdo by chtěl každý týden poslouchat podzemní technoparty). Udržujte (nebo se alespoň pokuste) na zahradě čistotu – i od spadaných plodin.

Rostliny které odpuzují hlodavce

Na trhu je spoustu pastí, rušiček, návnad i patron, ale dnes nebudeme ničit, ale vystěhovávat. Dopomůžou nám k tomu tyto rostliny:

Afrikán udělá vám parádu, i ochrání! Zdroj: Irina Kononova / Shutterstock.com

Afrikán

Udělá vám parádu, i ochrání! Kvete od jara až do prvních mrazíků. Pěstovat ho můžete ze semínek i sazeniček. Já si ho letos poprvé vysadila, snad vám asi ani nebudu psát o tom, jak to dopadlo…zbyly mi po nich jen torza, nechápu.

Laskavec

Letnička, která je velmi zajímavá svým vzhledem. Má převislé, až půlmetrové klasy! Lze si vybrat z červenofialové, zelené nebo zelenočervené barvy. Má ráda slunné stanoviště a hojnou zálivku. Zajímavost – ze semen se mele mouka a jedlé jsou i jeho listy, které jsou plné vitamínů a minerálů.

řebčík královský (Fritillaria imperialis) Zdroj: Shutterstock.com / V J Matthew

Řebčík

Vytrvalá cibulovitá bylina a opět musím uznat – krásná. Vybrat si můžete z různých barev i velikostí. Císařský řebčík má dlouhé lodyhy až 150 cm, které jsou zakončeny listy a převislými květy. Samozřejmě můžete sáhnout i po menších odrůdách.

Pryšec

Jedovatý pro lidi i zvířata, proto se nejspíš nelíbí i hlodavcům. Rostou na slunci i ve stínu, nejsou náročné na zálivku. Přečkají mrazy okolo -20 °C.

Česnek, máta

Jestli na zahrádce máte vysazeno, jedině dobře. Jak pro vás (mátový čaj zahřeje tělo i duši, pro otrlejší to jistí mojito a česnek je všelék), tak pro okolní rostliny. Vůně těchto bylin hlodavcům patrně moc do nosu nepadla.