Co prořezat v srpnu? To, že je horko, letnímu řezu keřů a stromů někdy nahrává, u rostlin může prořezání podpořit násadu na květ. Ke které zeleni se můžete vydat se zahradími nůžkami v ruce?

Co prořezat na zahradě v srpnu?

Letní řez některých trvalek opravdu dokáže rostlinu ještě probrat a vybičovat k dalšímu kvetení. Nicméně, nutno dodat, že výsledky nejsou stoprocentní. Proto se můžete často setkat s názorem, že lepší je seříznout rostlinu dříve, ještě během pěkného prvního kvetení a nečekat příliš dlouho do okamžiku, kdy začnou květy uvadat. Vystihnout správně moment, kdy rostlina ještě stihne tvorbu nových květů nebo už její sezona kvetení končí, není snadné. U některých trvalek se výsledky liší i u odrůd stejného druhu.

Srpen je ideálním měsícem pro údržbu vaší zahrady a ač se to může zdát nevhodné, také k řezu je to vhodný měsíc. Především okrasné keře a živé ploty můžete v tomto období tvarovat, aniž by následně bohatě obrazily a narostly víc než před střihem. Tvarovat můžete stálezelené keře a stromy. Podobné je to i s některými stromy ovocnými.

Které rostliny můžete podpořit řezem ke kvetení?

Nyní je čas odstranit odkvetlé květy a slabé větve růží. A samozřejmě nejen v červenci. O růžích se ví, že jsou schopné bohatě nakvétat během celé sezony a odstraňováním uvadajících květů jim v násadě na květ jen pomůžete. Rostlina se díky tomu nevyčerpává přeměnou květů na semena. Odstraňování květů není nutnost a samozřejmě se můžete rozhodnout nechat květy dozrát.

Také levandule se doporučuje sestřihnout a vybudit k dalšímu kvetení právě nyní. Pokud chcete, aby vaše levandule zůstala nejen zdravá a krásná, ale také plná květů, můžete odstranit vadnoucí květy a zkrátit větvičky. Odborníci ale doporučují sestřihnout květy ještě před tím, než začnou uvadat. Je to výhodné i proto, že takto sklizené květy levandulí lépe drží a suché snítky silně neopadávají.

Pro hortenzie je srpen ideálním časem na prořezávání. Odstraňte odkvetlé květy a lehce upravte tvar rostliny, abyst podpořily zdravý růst. Doporučuje se neprovádět příliš radikální zásahy, ale spíše se zaměřit na údržbu. Mnohé hortenzie ještě stále kvetou. Pokud odstraníte květy včas, rostliny mohou ještě nasadit na několik květů, ale postupně jde i kvetení hortenzií do útlumu.

Zakrátit a tvarovat můžete také některé trvalky, například jiřiny lépe kvetou. Nicméně i na letní řez existuje dvojí názor. Zatímco jedni se snaží řezem ještě rostliny vyprovokovat k rozkvetení, druzí preferují minimální zásah do trvalkového záhonu, podorují myšlenku přirozeného uzrání i usychání květů, stonků a listů, které na podzim a v zimě vytvoří v záhonech zajímavou texturu.

Odstraňování květů svědčí i jiřínám.

Prořezat můžete i bylinky a balkónovky

Prořezávají se také šalvěje. Po odkvětu rostlin pomáhá tento řez nastartovat nový růst, rostlina získá hezký tvar a zesílí. Toto platí i pro mnohé další bylinky, které jsou nejen užitečné, ale i krásné. Bylinky jako máta, meduňka a tymián také potřebují vaši pozornost. Prořezávání odkvetlých částí pomáhá podpořit nové větvení i květení.

Prořezáním bylin opět rostliny sklidíte a patrně to bude možné ještě minimálně jednou na podzim, pokud se zeleni povede dobře.

Květy je dobré odstraňovat i u balkónovek jako jsou muškáty nebo petúnie. Nejenže budou vypadat na parapetech lépe, ale budou i zdravější a bohatěji pokvetou.

