Při zakládání záhonů se často setkáváme s otázkou, které rostliny by měly být vysazeny vedle sebe, aby se vzájemně podporovaly a nepoškozovaly. Správná kombinace plodin totiž vede k lepší úrodě a také zdravější zahradě. Zároveň je důležité vyhnout se nevhodným kombinacím, které by mohly způsobit problémy.

Každá rostlina má své specifické potřeby a vztah k okolním plodinám, který je třeba zvážit při plánování výsadby. Při pěstování je klíčové pochopit, které rostliny se k sobě hodí a které by se měly spíše vyhýbat. Pojďme se blíže podívat na to, jaké kombinace rostlin jsou v zahradě ideální a které bychom měli raději oddělit.

Na video od GrowVeg o tom, co je vhodné pěstovat dohromady, se podívejte na YouTube:

Zdroj: Youtube

Rostliny, které se k sobě hodí

Při plánování výsadby je důležité vzít v úvahu kompatibilitu mezi různými druhy rostlin. Například jahody a česnek jsou si výbornými partnery, protože česnek dokáže chránit jahodové rostliny před škůdci. Podobně mrkev a paprika si vzájemně prospívají a podporují svůj růst.

Vysazování měsíčku mezi brambory slouží jako přirozená ochrana proti škůdcům a dezinfekce půdy, což snižuje potřebu používat chemické postřiky. Tímto způsobem můžeme podpořit zdravý růst bramborových rostlin a minimalizovat riziko poškození.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Pěstujte jahody s česnekem, bude jim to klapat

Nečekaná partnerství

Existují i kombinace rostlin, které mohou být překvapivě prospěšné i pro sebe navzájem. Například levandule a růže jsou si v zahradě vzájemně užitečné, protože levandule má schopnost odstraňovat některé škůdce, kteří poškozují růže. Afrikány jsou užitečné vedle rajčat, protože dokážou eliminovat některé půdní patogeny a přispívají k lepšímu růstu rajčatových rostlin.

Rostliny, které se k sobě nehodí

Existují ale i kombinace rostlin, které bychom měli vzájemnému sousedství spíše vyhýbat. Například jahody se příliš nesnesou s okurkami, bramborami nebo kapustou. Vhodné je vyhnout se i kombinaci brambor s okurkami, kapustou nebo rajčaty.

Mrkev a petržel by se měly taky spíše oddělit, protože petržel může negativně ovlivnit růst mrkve. Cibuloviny by se neměly pěstovat vedle hrachu, kapusty nebo fazolí, protože to vede k nižší úrodě a problémům se škůdci.

Různé druhy rostlin mají své specifické potřeby, které je třeba brát v úvahu při plánování výsadby. Vyvarování se nevhodným kombinacím totiž vede k lepší úrodě a zdravější zahradě.

Plánování výsadby v zahradě je klíčové pro dosažení úspěšné úrody a zdravého růstu rostlin. Správná kombinace plodin může vést k lepšímu výsledku, zatímco nevhodné kombinace mohou vést k problémům se škůdci nebo snížené úrodě. Je důležité pečlivě zvážit vztahy mezi různými druhy rostlin a vytvořit harmonické prostředí, které podporuje prosperitu všech plodin.

Zdroj: www.youtube.com, www.zahradkarskaporadna.cz