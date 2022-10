Tyto stromy nikdy nevysazujte na podzim, přijdete o ně a je to škoda

Podzim přímo nabádá zahrádkáře k tomu, aby vysadili nové stromy, ze kterých se na zahradě budou těšit. Některé jsou k podzimní výsadbě vhodné, některé však nikoliv. Neudělejte ve výběru chybu!

Podzim je obdobím, kdy se na zahradě pěstitelé čehokoliv nezastaví. Všechno dát do kupy po létě a pomalu se připravit na zimu. To všechno s sebou přináší vcelku dost práce. Většina obměňuje i letní "osazenstvo" v truhlících za podzimní nebo rovnou už za zimní. Jednoduše to chce mít každý člověk okolo domu hezké a útulné.

Jestliže přemýšlíte o nových stromcích, je potřeba dbát na to, jestli se zrovna vámi vybraný kus k podzimní výsadbě hodí. Některé dřeviny je lepší sázet až na jaře.

Pro podzimní výsadbu je vhodná i jabloň. Zdroj: Shutterstock.com / Peter Turner Photography

Nejvhodnější podzimní měsíc na zasazení nového přírůstku je právě říjen, protože v listopadu již jsou teploty dost nestálé a hrozí pozdější vymrzání sazenic a tím pádem hrozí velké riziko nezdaru.

Nezapomeňte také na fakt, že jakmile si stromek přinesete ze zahradnictví domů, je nutné ho zasadit co nejdříve. Když vám i přesto nevyjde čas, zalévejte ho!

Sejmuli jste v létě jabloň, která už neplodila a zůstala po dřevině díra? Tak ji zasypte! Tam, kde léta letoucí byl strom, není vhodné usazovat další dřevinu. Půda je bez energie a potřebných živin.

Kam zasadit?

Aby stromek či keř prospíval tak, jak má, je potřeba připravit ideální stanoviště. Ovocným stromům dopřejte propustnou půdu a sluníčko, mírné zastínění nevadí. U okrasných dřevin je to složitější, musíte dbát doporučených pokynů pro určitý druh.

Samotné sázení, důležitý krok

Vždy je potřeba vytvořit stromku či keři dostatečně prostornou jámu. Měla by být zhruba 4x širší než průměr balu. Stěny se pokuste rýčem trochu narušit a nechejte několik dnů celou jámu zavadnout. Po několika dnech díru prolijte vodou a rozhodně jí nešetřete. Poté do ní nasypte výživnou zeminu, například smíchanou s kompostem. Pokud chcete stromku dopřát dlouhodobě působící hnojivo, přidejte ho v této fázi.

Před samotnou výsadbou dřeviny zkontrolujte kořeny, přičemž poškozené nemilosrdně odstraňte.

Stromek vložte do jámy a postupně zasypávejte a stromkem občas trošku zatřeste, aby se hlína dostala všude, kde je potřeba. Půdu u stromku jemně ušlapejte a dostatečně zalijte. Na zálivku dbejte i nadále, kořenový systém se musí rozrůst.

Co sázet a co nesázet

Na podzim lze vysadit hrušně, jabloně, třešně, višně, švestky. Můžete sázet jehličnany, i ty zakrslé. Naopak není vhodné do země vysadit broskvoně nebo meruňky, ty raději nechejte až na jaro.

