Které trvalky byste měli po odkvětu ostříhat a které v žádném případě ne

Trvalky jsou vděčné rostliny a neměly by chybět na žádné zahradě. Nepotřebují zas tak moc péče a rostou téměř samy. Některé z nich je lepší po odkvětu ostříhat. Které to jsou?

Stříhat či nestříhat trvalky? Toť otázka, o jejíž odpovědi si budete muset rozhodnout sami. A hned se dozvíte proč. Odvíjí se to od konkrétního druhu rostliny a jejího momentálního stavu. Střihem totiž můžete prodloužit dobu kvetení, a to i o měsíc. Vyčerpané a málo kvetoucí trvalky je lepší omladit rozdělením a přesazením jejich trsů.

Kdy stříhat trvalky

Mnohým prospěje samozřejmě už jarní střih, který podpoří bohaté větvení rostliny. Po letním odkvětu květiny přimějete střihem k druhému kvetení, protože je nebude vysilovat tvorba plodů. Zastřihněte je tak 10 cm nad zemí a dopřejte jim náležité živiny pomocí odpovídajícího hnojiva. Koncem léta se můžete těšit opět na rozkvetlou zahradu.

Floxy neboli plamenky podpoříte odstřižením odkvetlých květů k dalšímu kvetení. Zdroj: Shutterstock

Které trvalky stříhat po odkvětu, a které ne?

Je to jednoduché. V případě, že chcete z rostliny získat nová semena k uskladnění, trvalky nestříhejte. Na podzim je však připravte na zimu a zbavte je poškozených a suchých částí. Těm, jejichž květy si chcete užít až do podzimu, je odštípněte. Platí to i pro trvalky, které mají nadměrný sklon k samovolnému vysemeňování a mohly by se vám rozrůst v místech, kde o ně zas tak moc nestojíte.

Od srpna můžete i omlazovat

V případě, že už některou z trvalek pěstujete na stejném místě 5 až 10 let, může se stát, že je už rostlina značně vyčerpaná a téměř nekvete. Právě ve druhé půlce prázdnin je ten správný čas, kdy je můžete dělit a přesazovat. Budou tak mít čas vytvořit si bohatý kořenový systém, který jim umožní v bezpečí přečkat celou zimu. Nové trvalky byste měli namulčovat asi 2 cm vrstvou kompostu, díky němuž bude v půdě dostatečná vlhkost a zásobárna živin na další sezónu.

Trvalky vhodné ke střihu

kontryhel, stračka a kakost

zápleváky, kopretiny a floxy

ostrožky, chrpy a vlčí boby

pěnišníky, astry, pivoňky a turan

kohoutky, koniklec a kuklík

Trvalky s neřízeným vysemeněním

Pokud nechcete mít na zahradě neorganizovaná květenství, měli byste být na pozoru před některými trvalkami, které se množí samovýsevem, jako houby po dešti. Proto je dobré jejich odkvetlé květy odstranit. Zamezíte tak úniku se semen například i k sousedům, kterým by se to nemuselo moc líbit.

bolševník a netýkavky

starčky a hvězdnice

mahonie a opuncie

Třapatka (Rudbeckia) je soběstačná a střih nepotřebuje. Zdroj: Ilustrate / Shutterstock.com

Trvalky, které se o sebe postarají bez střihu

denivka a šanta kočičí

škornice a kakost

třapatky a bohyšky

