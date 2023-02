Kterou zeleninu je potřeba vysít už teď v únoru? Nepromeškejte to

V našich končinách chceme pěstovat zeleninu, která není místní, často je spíše teplomilná, a navíc s těmi původnějšími druhy si chceme natáhnout pěstební sezonu na maximum. Už v únoru se proto začíná s přepěstováním v chráněných podmínkách domova, skleníku nebo pařeniště. Víte, co vysít v únoru?

Zdroje: www.nasezahrada.com, hobby.blesk.cz

Zahajte pěstební sezonu už v únoru

Únor je druhým nejstudenějším měsícem roku, ale také dobou, kdy už je třeba myslet na blížící se sezonu. Nejenže můžete na zahradě udělat poslední práce, se kterými jste se opozdili nebo je nedotáhli do konce, ale navíc je tu už skoro opravdové zahradničení. Bude se totiž vysévat!

Semena rajčat můžeme vysévat do samostatných sadbovačů. Zdroj: Stanislav71 / Shutterstock.com

Ne tedy přímo do nechráněného záhonu, na to je ještě hodně zima, ale rozhodně můžete některé zeleniny i okrasné rostliny vysít do pařeniště, foliovníku či skleníku. Jestliže máte skleník vytápěný, pak rozhodně i tam, nejnáchylnější semínkům udělejte místo doma na okenním parapetu.

Čarování se semínky aneb výsev zeleniny

Pokud se chcete dozvědět několik zajímavých tipů a poslechnout si výklad zkušeného pěstitele, pak by se vám mohlo líbit toto video od pana Petra z Plodné zahrady:

Která semínka vysít v únoru?

Které zeleniny už je možné vysít a začít tak s jejich předpěstováním právně v únoru? Takzvaně pod sklo můžete vysít mrkev, špenát, ředkvičky, celer a saláty. Vrhnout se můžete také na předpěstování kedluben, květáku a brokolice, ale také kapusty a zelí. Tyto všechny rostliny už zvládnou kryté a částečně izolované prostředí skleníku či pařeniště, kde přežijí i případné mrazíky.

Lilky mají dlouhou vegetační dobu, proto je vyséváme již v únoru. Zdroj: NataliaL / Shutterstock.com

Máte-li skleník vytápěný anebo se rozhodnete obětovat předpěstování zeleniny okenní parapet, pak si můžete pořídit i semínka rajčat, salátových okurek, paprik i lilků. Určitě stojí za zmínku také bylinky jako majoránka a bazalka, z léčivek také měsíček. Pro udržení vhodné teploty při klíčení se používají například i výhřevné dečky a dašlí technické zlepšováky.