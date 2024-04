Čím sypat sazenice, abyste se zbavili škůdců? Nápadů a receptů je celá řada. Vyzkoušejte ale také ty přípravky, které obsahují škrob. Z vašich postřiků a posypů udělá vražedný koktejl.

Hnojiva i pesticidy mohou být docela přírodní

Chcete si poradit na zahradě i bez chemie a ideálně levně? Hnojiva i postřiky proti škůdcům staví každého zahrádkáře před otázku, zda a jaké chce použít a za jak důležitý považuje původ těchto látek. Ne vše, co označujeme za průmyslovou chemii, je nutně zlo.

I když se patrně všichni shodneme, že nemáme problém s tím, být k přírodě šetrní a používat méně zatěžující preparáty, problém bývá v ceně a účinnosti těchto prostředků. Je jen na vás, abyste vyzkoušeli, které jsou ve vašich podmínkách ideální, funkční i dostatečně cenově výhodné. Mnohé průmyslové postřiky jsou totiž velmi levné a na každou jednotlivou aplikaci spotřebujete jen malé množství.

S hnojivy to není vůbec tak těžké, jak by se mohlo na první pohled zdát. Nevýhodu přírodních alternativ je to, že často neznáme přesný poměr látek v nich obsažených a prostě nedostaneme do ruky perfektně namíchaný koktejl nutričních látek „květ a plod“ jako z regálu hobby marketu.

Nicméně organická hnojiva by měla být základ všeho zahradničení, proto je nezbytné myslet na obohacování půdy v předstihu. Každý totiž ví, že příliš čerstvé hnoje rozhodně nesmí k rostlinám a musí dostatečně vyzrát. Minerální průmyslová hnojiva by tak měla být jen třešničkou na dortu a přihnojením, které pomůže na dobře prohnojeném a nutričně bohatém základu.

Pak jsou tu však ještě hnojiva domácí z různých zbytků či bylin. I ty mohou dodat chybějící nutriční látky, a navíc bývají docela zadarmo. Na YouTube kanálu Chilli farmer vás autor seznámí s tím, jak vyrábí hnojivo z banánových slupek. Ty jsou totiž bohaté na draslík, který pomáhá zrání pletiv, tvorbě kořenového balu, ale i násadě na květ a plod.

Nejlepší přírodní hnojivo do zahrady

V žádném případě byste také neměli zapomínat na jíchy čili zákvasy, které jsou považované za výjimečně účinná a na látky bohatá hnojiva. Zkvašená tekutina, která zcela rozloží látky rostlinného i živočišného původu, je silným hnojivem, které je vždy třeba ředit a používat uvážlivě stejně jako hnojiva minerální.

Co se týče původu, za nejzajímavější je považovaná jícha z kopřiv, nicméně může jít defacto o téměř jakékoli byliny, často opět o přesličku, kostival, ale i odpad jako je plevel nebo listy z rajčat. Rozložit zákvasem můžete téměř cokoli, je to jen otázkou času. Zákvas živočišného původu se nejčastěji dělá ze slepičinců, dají se však rozhodně použít i bobky králičí nebo kozí a ovčí, pokud se zdráháte použít je přímo na záhon.

close info Shutterstock zoom_in Také domácí postřiky mají svá pro i proti.

Co platí na škůdce?

Jistě znáte různé způsoby obrany před hmyzem, slimáky, nemocemi i houbami, které mohou vaši zahradu potkat. Proti škůdcům i nemocem se používají postřiky z mléka, česneku, přesličky, ale také listů rajčat. Jsou to postřiky, o kterých jste jistě již mnohokrát četli a na internetu najdete celou řadu receptů, jak konkrétní surovinu macerovat a s čím jí nejčastěji kombinovat, aby měla řádné účinky.

Co se týče přírodních postřiků, možné je použití také různých rostlinných olejů společně se smáčedlem. Mezi nejvyzdvihovanější patří pro nás exotický neem olej čili olejíček z indického stromu Azadirachta. Existují však i docela levné a v zahrádkářských prodejnách dostupné podobné výrobky, které také užívají malé množství oleje. Jde o prostředky funkční, snadno použitelné a bio!

close info Shutterstock zoom_in Škrob funguje výborně především na mšice a další hmyz, ale také proti plísním.

Škrobem proti škůdcům!

O čem se doposud mluvilo jen málo, je použití škrobu. Mezi největší pomocníky v domácnosti a na zahradě patří bezesporu ocet a jedlá soda, nicméně škrob je také velmi dobře použitelný, levný, po ruce a docela přírodní. Co od něj očekávat?

I škrob lze v tenké vrstvě použít jako bariéru, která může odradit lezoucí hmyz, nicméně je to především narušení dýchacího systému škůdců, které likviduje hmyz v okolí rostlin.

Kukuřičný škrob lze využít proti mšicím, ale pro dobrou absorpci vody je to i výborný přírodní prostředek proti houbovým onemocněním včetně padlí, které se objevuje během teplých dusných letních dní, případně běžné plísně, třeba jahodníků.

Kukuřičný škrob lze také snadno přimíchat do jiných postřiků, čímž rozšíříte ještě účinky konkrétního postřiku. Sprejem aplikovaný škrob pak na rostlinách a půdě brzy zaschne a vytvoří tenkou vrstvičku, která pomůže ochraně rostlin.

Dejte si ale pozor při míchání postřiků a aplikaci. Zásadně míchejte se studenou tekutinou a před aplikací lahvičku dobře proštěrchejte. Samotný škrob můžete také aplikovat popraškem.

